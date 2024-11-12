噁！倫敦地鐵有夠髒 清潔人員吸出一桶黑濁污水

英國清潔公司為地鐵座椅進行深入清潔，居然洗出一桶黑色髒水。（本報合成，擷取自mr_carpet_clean/TikTok）

2024/11/12 16:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一家清潔公司自2020年起，在網路社群分享清洗公共區域的影片，來為自家的地毯清潔服務打廣告。近日他們帶著設備前往倫敦地鐵清洗座椅，居然洗出一大桶黑水，影片曝光瞬間嚇壞不少網友。

根據《每日郵報》報導，英國清潔公司「地毯清潔先生」（Mr Carpet Clean）老闆詹姆斯（Steven James），近日從倫敦地鐵北線康登鎮站（Camden Town tube station）上車，使用電動地毯清潔機清洗列車座位，最終吸出一桶又黑又髒的污水。

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影片顯示，清潔公司先噴灑清潔液在座位上，接著出動電動地毯清潔機進行深度清潔，最後使用強力吸塵器吸出髒污，將混濁的黑色污水倒進桶子裡。引來不少網友傻眼表示，「這就是我每次回家就會馬上脫掉外衣的原因」、「老實說，我每次搭地鐵時都會寧願站著且盡量不要碰到座椅」、「下車後記得馬上洗手，才能降低感染疾病的風險」。

倫敦交通局指出，地鐵車廂內部地板和表面每天都會清潔，座椅則依需求清洗。每28天進行一次全車廂深度清潔。然而倫敦交通局也提到，地毯清潔先生公司在地鐵附近倒水的行為，可能為乘客與公帶來危險。

對此詹姆斯解釋，自己無意讓任何人身處危險當中，在與倫敦交通局討論過後，決定刪除這則影片，稱這樣做符合每個人的最大利益，「我不應該批評另一個組織或公司的清潔制度。」

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