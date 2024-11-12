忠誠與專業的兩難抉擇 川普2.0防長人選引關注

2017年2月，川普與退役陸軍中將、前國家安全會議幕僚長凱洛格（右）在佛州海湖莊園會面。 川普二度執政，預料將任命一位忠誠的國防部長。（美聯社）

2024/11/12 15:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普即將二度執政，國防部長人選的爭奪戰已悄悄展開，這也牽動著美國軍事政策的未來走向。川普第一任期與軍方關係的緊張，以及5位國防部長的更替，都讓外界對於這次人選的選擇，充滿了期待與揣測。

《美聯社》報導，川普的首要考量，很可能依然是忠誠度。第一任期中，軍方高層多次嘗試干預或延緩川普的政策，包括禁止跨性別者服役、撤兵等爭議性政策。這次，他很可能選擇一位「完全擁護」他政策，且不太會挑戰其決定的候選人。目前呼聲甚高的候選人，像是眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）以及前國家安全會議（NSC）幕僚長凱洛格（Keith Kellogg），都與川普關係密切。

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然而，一位具有豐富軍事經驗的將領，卻也可能帶來另一種考量。前國防部長馬提斯（Jim Mattis）將軍的離職，以及前參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）等高階將領，都曾試圖勸阻或延緩總統某些政策，這暗示著軍方可能不願完全屈從於政治壓力。這也說明，選擇一位「忠誠派」與「有專業軍事背景」的平衡，將是川普面臨的重大考驗。

除了忠誠度，川普的軍事策略也將是重點考量因素。川普第一任期內，經常要求撤兵、或以軍事力量解決國內外問題，與軍方高層發生了多次衝突。外界預測，這次的國防部長人選，很可能支持結束美國海外軍事干預、強化邊境安全、以及對伊朗採取強硬立場。 但這也可能引發新的衝突風險，以及與盟國間的緊張關係。

去年10月上任的參謀聯席會議主席布朗（CQ Brown），是第二位擔任此職的非裔軍官，他曾在佛洛伊德事件後公開談論其生涯中遭遇的種族偏見。這也突顯出在川普政府內，種族多元和社會正義議題可能依然存在挑戰。

現任國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）公開呼籲軍隊效忠憲法，而非個人，暗示著軍隊的非政治性，這也是未來川普政府與軍方關係的關鍵所在。川普能否選擇一位能平衡政治忠誠度與專業軍事判斷的國防部長，將是影響美國軍事政策，以及國際關係的重要關鍵。

川普已表明將優先考慮支持結束美國海外軍事干預、強化美墨邊境管制，並對伊朗採取強硬立場的人選。關鍵考量將是候選人是否願意無條件執行總統命令，避免重演首任期的政策衝突。

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