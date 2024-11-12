中國失業率高 上海復旦教授建議大學畢業先「啃老」3年

中國上海復旦大學教授梁永安建議，大學生畢業後可以先啃老3年探索自我。（擷取自微博）

2024/11/12 14:46

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海復旦大學中文系教授梁永安，近日在上海的秋季人才招募活動中提出，年輕人大學畢業後可以「啃老」幾年，此番言論隨即掀起廣泛討論，不少網友對這一建議並不買單。

根據中媒《澎湃新聞》報導，梁永安表示，啃老並非追求消極躺平或不勞而獲，而是提供年輕人尋找自我的過程。他建議家長在孩子大學畢業後，先別讓他們急著步入職場，可以提供金錢讓他們在2至3年內，放緩腳步慢下來探索世界。

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梁永安解釋，啃老仍須考量家庭經濟能力、年輕人對未來的想法以及心理成熟度。如果家庭經濟條件不適合支持孩子自由探索，更加迫切需要獲得收入，在此種情況下他也會建議年輕人先找工作，在工作過程中自我探索。

梁永安指出，中國18歲至24歲的年輕人受高等教育的比例是有史以來最高，他們應該擁有更高品質、更具創造性的發展。然而大學生的就業率每況愈下，陷入職業焦慮的年輕人隨便找一份工作，之後容易出現職業倦怠。對此，他希望年輕人能夠意識到，目前的工作選擇空間是被前一代人建構出來，這個世界除了既有的社會分工體系外，還有很多「空白」的工作選擇。

梁永安的啃老論引起廣泛討論，有些中國網友留言表示，「他是轉移社會矛盾的專家。這種方案叫『矛盾不出家門』。年輕人大學畢業找不到工作本來是個社會問題，他很巧妙的用『啃老』就是讓年輕人找自己爹媽要錢，把社會問題變成了家庭內部問題。」、「梁教授對『啃老』的概念有所誤解，那一個啃字背後有多少艱難辛酸！」、「父母在一定時間內提供支持沒有問題，但年輕人不能完全在家躺平不做事，時間長了很麻煩，人是有惰性的。」

中國失業率近年來居高不下，今年8月16歲至24歲不含在校生的全國城鎮失業率為18.8%，比7月上升1.7個百分點，再創今年新高。

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