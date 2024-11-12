中國齊魯工業大學女宿火災 學生焦急排隊「刷臉」逃生

中國齊魯工業大學女宿發生火災，學生需要「刷臉」才出得去。（圖擷自@SoundOfHope_SOH「X」帳號）

2024/11/12 14:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕荒唐！中國山東省濟南的齊魯工業大學，10日下午於長清校區女宿1樓發生火災，孰料學生在疏散時發現逃生通道遭堵住，只能跑去設有臉部識別機大門，需要一一「刷臉」才出得去，校方在遭受批評後，卻認為這沒有任何疏失，讓中國網友痛斥難道要等死人了才要改善。

中國微博消息顯示，齊魯工業大學女宿1樓裝有防盜鐵窗，因此無法從窗戶逃生，在火災發生當下可以看到煙霧不斷竄出，後續則有房間燒得一片焦黑的照片流出，可見情況相當嚴重。

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有女大生心有餘悸地表示，她們從樓上逃下來時，看到閘門都沒打開，需要人臉識別才能出去，但煙霧又濃又黑，差點以為就要挺不過去了。更離譜的是，校方事後只處理被燒得焦黑的房間，完全不理會有學生被嗆傷。

齊魯工業大學警務室對此回應，這起火災沒有造成人員「傷亡」，至於需要「刷臉」一事，這是學校的安保規定，在火災時有那麼多人衝出來肯定要一一「刷臉」，否則要怎麼保護學生的安全。

中國網友見狀紛紛留言，痛批學校根本就是在草菅人命，真不理解為何出去還要「刷臉」，該不會是要等到有人被燒死之後，校方才懂得著手改進；還有網友指出，相關門禁在發生火災時，應該要全面開啟才對，否則有人出不去受困就慘了。

女宿房間燒得焦黑。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

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