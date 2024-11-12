為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國齊魯工業大學女宿火災 學生焦急排隊「刷臉」逃生

    中國齊魯工業大學女宿發生火災，學生需要「刷臉」才出得去。（圖擷自@SoundOfHope_SOH「X」帳號）

    中國齊魯工業大學女宿發生火災，學生需要「刷臉」才出得去。（圖擷自@SoundOfHope_SOH「X」帳號）

    2024/11/12 14:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕荒唐！中國山東省濟南的齊魯工業大學，10日下午於長清校區女宿1樓發生火災，孰料學生在疏散時發現逃生通道遭堵住，只能跑去設有臉部識別機大門，需要一一「刷臉」才出得去，校方在遭受批評後，卻認為這沒有任何疏失，讓中國網友痛斥難道要等死人了才要改善。

    中國微博消息顯示，齊魯工業大學女宿1樓裝有防盜鐵窗，因此無法從窗戶逃生，在火災發生當下可以看到煙霧不斷竄出，後續則有房間燒得一片焦黑的照片流出，可見情況相當嚴重。

    有女大生心有餘悸地表示，她們從樓上逃下來時，看到閘門都沒打開，需要人臉識別才能出去，但煙霧又濃又黑，差點以為就要挺不過去了。更離譜的是，校方事後只處理被燒得焦黑的房間，完全不理會有學生被嗆傷。

    齊魯工業大學警務室對此回應，這起火災沒有造成人員「傷亡」，至於需要「刷臉」一事，這是學校的安保規定，在火災時有那麼多人衝出來肯定要一一「刷臉」，否則要怎麼保護學生的安全。

    中國網友見狀紛紛留言，痛批學校根本就是在草菅人命，真不理解為何出去還要「刷臉」，該不會是要等到有人被燒死之後，校方才懂得著手改進；還有網友指出，相關門禁在發生火災時，應該要全面開啟才對，否則有人出不去受困就慘了。

    女宿房間燒得焦黑。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

    女宿房間燒得焦黑。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播