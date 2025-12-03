為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    力挺正妹劉芩妤參選西屯議員！ 江和樹：2026真正黑馬

    2025/12/03 14:47 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨新人劉芩妤表態參選明年台中市西屯區議員。（民眾黨中市議員江和樹提供）

    民眾黨新人劉芩妤表態參選明年台中市西屯區議員。（民眾黨中市議員江和樹提供）

    民眾黨女神劉芩妤近日表態要參選明年台中西屯區議員，民眾黨市議員、中央委員江和樹公開力挺，江今日受訪時強調，劉芩妤從小長大就在台中了，加上西屯人口一直在上升中，很多新住民、年輕人流入，相信她應該是在這一次2026一匹真正的黑馬。

    江和樹下午赴「民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會」，他在會前受訪時說，這一次選舉民眾黨要在台中成立議會黨團，應該是沒有問題的。劉芩妤從小長大就在台中了，可以來到她自己土生土長的地方，西屯這邊參選，加上西屯人口一直在上升中，很多新住民、年輕人流入，相信她應該是在這一次2026一匹真正的黑馬。

    另，媒體追問大學姊林筱淇近日也頻頻發文，是否也有參選意圖？江和樹說，林筱淇是民眾黨的大學姐，純正的民眾黨DNA，真的還滿期待她可以出來，但如果要的話，早點說會是一個比較好的表態。

    江和樹強調，民眾黨只要選一個比較像樣的，相信支持者是願意投下去這張票，因為大家應該都知道台中是一個藍白合作的示範區；民眾黨早一點提名，也可以讓國民黨知道說，來如何與民眾黨配合。

