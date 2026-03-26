柯文哲收賄一審判17年！當庭向法官說「我絕不逃亡」求降保解除電子監控

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院26日判處17年有期徒刑。（記者塗建榮攝）

歷經一年多審理，備受矚目的京華城弊案收賄及政治獻金案今下午正式宣判。台北地方法院一審認定前台北市長柯文哲觸犯違背職務收賄、公益侵占及背信等罪，合併判處有期徒刑17年，並褫奪公權6年。面對重判與檢方請求維持羈押的處分，柯文哲當庭表示：「我一定不會逃亡」，請求審判長考量其配合度，准予降低保金並解除限制住居。

柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，檢方依違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪及背信罪等4罪提起公訴，具體求刑28年6月。全案經北院審理一年多，今下午2時30分宣判，將柯文哲依違背職務收賄罪判處13年有期徒刑，另就2件公益侵占罪分別判處2年及3年6月，背信罪判處2年6月，合併定應執行17年有期徒刑，並褫奪公權6年，全案仍可上訴。

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稍早，主任檢察官林俊廷表示，依今日宣判結果，刑度非輕，未來仍將進入上訴及刑罰執行程序，原有羈押原因依然存在，請求法院至少維持現行強制處分。

「我一定不會逃亡。」柯文哲在庭上表示，電子監控設備並無必要，也無須限制住居，先前7000萬元交保金是向母親與妹妹借得，經濟壓力沉重，請求法院酌情降低保金。

辯護律師鄭深元指出，被告並無逃亡事實，且交互詰問程序已完成，並無串證之虞；檢察官原求刑28年6月，與今日判決刑度差距顯著，顯見逃亡可能性極低。

另一名辯護律師陸正義表示，羈押目的在於確保被告到庭，柯文哲一向尊重法院裁定，並均按時報到；先前曾聲請前往日本參加兒子畢業典禮，亦依程序提出申請並尊重法院決定，當時籌措7000萬元交保金已相當勉強。

律師蕭奕弘則指出，柯文哲身為政治人物，背負社會高度關注，絕無棄保潛逃可能，並請求法院考量本次判決刑度與檢方求刑落差，准予降低保金並解除限制住居。

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