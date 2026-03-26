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    首頁 > 政治

    柯文哲一審判17年 京華城案、政治獻金案11名被告刑期一次看

    2026/03/26 15:18 記者吳昇儒／台北報導
    京華城弊案，柯文哲一審判刑17年，褫奪公權6年。（記者塗建榮攝）

    京華城弊案，柯文哲一審判刑17年，褫奪公權6年。（記者塗建榮攝）

    前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因捲入京華城弊案，觸犯貪污、圖利及背信等罪，前年12月26日，台北地檢署依法起訴柯文哲、李文宗、彭振聲、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、黃景茂、張志澄等共11人。去年12月24日，台北地方法院完成柯文哲、沈慶京與應曉薇最後陳述，全案11名被告均辯論終結，定於今日判決。一審法官判處柯文哲收賄一審判刑17年，褫奪公權6年。

    11名被告一審判決結果

    被告 罪名 判決結果 褫奪公權
    柯文哲 違背職務收賄、圖利、背信、公益侵占罪 17年 6年
    沈慶京 違背職務行賄罪、圖利罪 10年 5年
    應曉薇 違背職務收賄罪、洗錢罪 15年6月 6年
    吳順民 違背職務收賄罪 無罪
    彭振聲 圖利罪 2年，緩刑3年 1年
    黃景茂 圖利罪 6年6月 3年
    邵琇珮 圖利罪 1年3月，緩刑3年
    李文宗 背信罪、公益侵占、違背職務收賄罪 4年6月
    李文娟 公益侵占罪、明知為不實事項而填製會計憑證罪 2年4月
    端木正 偽造文書罪 1年
    張志澄 違背職務行賄罪 無罪

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