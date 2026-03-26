柯文哲一審判17年 京華城案、政治獻金案11名被告刑期一次看

京華城弊案，柯文哲一審判刑17年，褫奪公權6年。（記者塗建榮攝）

前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因捲入京華城弊案，觸犯貪污、圖利及背信等罪，前年12月26日，台北地檢署依法起訴柯文哲、李文宗、彭振聲、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、黃景茂、張志澄等共11人。去年12月24日，台北地方法院完成柯文哲、沈慶京與應曉薇最後陳述，全案11名被告均辯論終結，定於今日判決。一審法官判處柯文哲收賄一審判刑17年，褫奪公權6年。

11名被告一審判決結果

被告 罪名 判決結果 褫奪公權 柯文哲 違背職務收賄、圖利、背信、公益侵占罪 17年 6年 沈慶京 違背職務行賄罪、圖利罪 10年 5年 應曉薇 違背職務收賄罪、洗錢罪 15年6月 6年 吳順民 違背職務收賄罪 無罪 無 彭振聲 圖利罪 2年，緩刑3年 1年 黃景茂 圖利罪 6年6月 3年 邵琇珮 圖利罪 1年3月，緩刑3年 無 李文宗 背信罪、公益侵占、違背職務收賄罪 4年6月 無 李文娟 公益侵占罪、明知為不實事項而填製會計憑證罪 2年4月 無 端木正 偽造文書罪 1年 無 張志澄 違背職務行賄罪 無罪 無

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