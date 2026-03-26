柯文哲一審判17年 京華城案、政治獻金案11名被告刑期一次看

柯文哲一審判17年 京華城案、政治獻金案11名被告刑期一次看2026/03/26 15:18 記者吳昇儒／台北報導
京華城弊案，柯文哲一審判刑17年，褫奪公權6年。（記者塗建榮攝）
前民眾黨主席、前台北市長柯文哲因捲入京華城弊案，觸犯貪污、圖利及背信等罪，前年12月26日，台北地檢署依法起訴柯文哲、李文宗、彭振聲、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、黃景茂、張志澄等共11人。去年12月24日，台北地方法院完成柯文哲、沈慶京與應曉薇最後陳述，全案11名被告均辯論終結，定於今日判決。一審法官判處柯文哲收賄一審判刑17年，褫奪公權6年。
11名被告一審判決結果
|被告
|罪名
|判決結果
|褫奪公權
|柯文哲
|違背職務收賄、圖利、背信、公益侵占罪
|17年
|6年
|沈慶京
|違背職務行賄罪、圖利罪
|10年
|5年
|應曉薇
|違背職務收賄罪、洗錢罪
|15年6月
|6年
|吳順民
|違背職務收賄罪
|無罪
|無
|彭振聲
|圖利罪
|2年，緩刑3年
|1年
|黃景茂
|圖利罪
|6年6月
|3年
|邵琇珮
|圖利罪
|1年3月，緩刑3年
|無
|李文宗
|背信罪、公益侵占、違背職務收賄罪
|4年6月
|無
|李文娟
|公益侵占罪、明知為不實事項而填製會計憑證罪
|2年4月
|無
|端木正
|偽造文書罪
|1年
|無
|張志澄
|違背職務行賄罪
|無罪
|無