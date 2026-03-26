柯文哲判17年 陳時奮示警：不論判決如何「會繼續興風作浪」

柯文哲被判17年有期徒刑，褫奪公權6年；旅美教授陳時奮認為，不論判決如何，柯文哲會繼續興風作浪。（記者塗建榮攝）

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，檢方起訴柯文哲違背職務收賄罪、主管事務圖利罪、公益侵占罪、背信等4大罪，今（26日）下午判處柯文哲17年有期徒刑，褫奪公權6年；旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）認為，不論判決如何，柯文哲會繼續興風作浪，讓整個社會繼續動盪。

京華城案一審宣判結果出爐，柯文哲遭判刑17年、褫奪公權6年，在判決公布前，陳時奮就直言不管判決如何，柯文哲一定會繼續興風作浪、讓社會動盪，他要呼籲民眾「莫讓柯文哲摧毀司法威信」。

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陳時奮今上午在臉書表示，不論最後的判決如何，台灣社會都是最大的輸家，因為本案已經錯過和平落幕的時機。

翁達瑞指出，假如柯文哲的罪嫌明確且嚴重，且在北檢偵辦之初就表達悔意，北院判決後本案就會和平落幕；若柯被重判，那是罪有應得；若柯被輕判，北院也可以說犯後態度良好。反過來說，若柯的罪嫌輕微，且北檢沒把他當要犯長期收押，也沒有求處重刑，北院判決後本案也會和平落幕；若北院輕判柯，甚至做出無罪的判決，外界也不會質疑北檢的偵辦與求刑。

不過柯文哲從未認罪，北檢也把柯當要犯長期收押，而且求處重刑。翁達瑞認為，不論北院如何判決，本案都沒有和平落幕的空間，柯會繼續興風作浪，讓整個社會繼續動盪。

若北院重判柯文哲，翁達瑞說，表示北檢的偵辦與求刑有足夠的事證，但柯文哲不會就範。柯會將北院的重判當成司法不公的證據，強力動員支持者升高政治抗爭；反過來說，若北院輕判柯或做出無罪判決，柯將有強大的火力追究北檢的收押與求刑。對本來就不相信司法的民眾，柯遭到政治迫害的說詞會更有說服力。

結果導致不論北院如何判決，社會將會因本案繼續動盪，司法威信都會受到嚴重的傷害。假如人民普遍質疑司法案件的偵辦與審理，社會將陷入對錯不分、是非不明的深淵。當司法仲裁不再是釐清真相的最終機制，所有法律案件的兩造都可各說各話，最後成為信者恆信，不信者恆不信的懸案。

最後翁達瑞警告：「我預期柯文哲會升高政治抗爭，拒絕在體制內尋求司法正義。面對即將來臨的政治風暴，我只能如此呼籲民眾：莫讓柯文哲摧毀司法威信！」。

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