為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「小沈1500」事證不足未採認 法院認定柯文哲收賄210萬

    2026/03/26 15:32 記者劉詠韻／台北報導
    京華城弊案，柯文哲一審判刑17年，褫奪公權6年。（記者塗建榮攝）

    京華城弊案，柯文哲一審判刑17年，褫奪公權6年。（記者塗建榮攝）

    前台北市長柯文哲涉入京華城弊案收賄、政治獻金等弊案，台北地方法院今一審依違背職務收賄、公益侵占及背信等罪，合併判處17年有期徒刑，並褫奪公權6年。檢方原以USB隨身碟內記載的「小沈1500」等金流紀錄為核心證據，求處28年半重刑；對此合議庭認定柯文哲確有收受210萬元與職務行為具對價關係，構成收賄罪，但對於1500萬元部分，則認為事證尚乏補強，未予採認。

    台北地檢署偵辦期間，將USB內EXCEL檔案列為關鍵證據，經內容交叉比對後，發現其中記載「小沈1500」、「陳盈助300」等金流紀錄，據以主張相關款項與 京華城弊案 具對價關係。

    北檢指控，前台北市長柯文哲於任內多次與威京集團主席沈慶京私下會面，並在京華城案審議等敏感時點，收受以人頭名義捐贈210萬元款項，USB檔案中，也記錄沈慶京交付1500萬元內容。

    針對政治獻金案部分，檢方認為柯文哲透過木可公司、眾望基金會及新故鄉協會等單位，將選舉募款及相關資金轉入，涉嫌規避監督機制並挪用資金，金額達6234萬餘元；另在未取得監察院許可前收受捐款，並將政治獻金轉作營利用途，涉違反政治獻金法等罪。

    北院今下午宣判，認定柯文哲確有收受210萬元款項，且與職務行為間具對價關係，並指出金額多寡並非判斷收賄罪成立與否的關鍵。

    至於「小沈1500」部分，審判長江俊彥表示，因認檢方提出的相關事證尚乏補強證據，依現有證據評價，屬被告於審判外的不利供述，證據能力與證明力均不足，尚難據以認定犯罪事實。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播