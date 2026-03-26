「小沈1500」事證不足未採認 法院認定柯文哲收賄210萬

京華城弊案，柯文哲一審判刑17年，褫奪公權6年。（記者塗建榮攝）

前台北市長柯文哲涉入京華城弊案收賄、政治獻金等弊案，台北地方法院今一審依違背職務收賄、公益侵占及背信等罪，合併判處17年有期徒刑，並褫奪公權6年。檢方原以USB隨身碟內記載的「小沈1500」等金流紀錄為核心證據，求處28年半重刑；對此合議庭認定柯文哲確有收受210萬元與職務行為具對價關係，構成收賄罪，但對於1500萬元部分，則認為事證尚乏補強，未予採認。

台北地檢署偵辦期間，將USB內EXCEL檔案列為關鍵證據，經內容交叉比對後，發現其中記載「小沈1500」、「陳盈助300」等金流紀錄，據以主張相關款項與 京華城弊案 具對價關係。

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北檢指控，前台北市長柯文哲於任內多次與威京集團主席沈慶京私下會面，並在京華城案審議等敏感時點，收受以人頭名義捐贈210萬元款項，USB檔案中，也記錄沈慶京交付1500萬元內容。

針對政治獻金案部分，檢方認為柯文哲透過木可公司、眾望基金會及新故鄉協會等單位，將選舉募款及相關資金轉入，涉嫌規避監督機制並挪用資金，金額達6234萬餘元；另在未取得監察院許可前收受捐款，並將政治獻金轉作營利用途，涉違反政治獻金法等罪。

北院今下午宣判，認定柯文哲確有收受210萬元款項，且與職務行為間具對價關係，並指出金額多寡並非判斷收賄罪成立與否的關鍵。

至於「小沈1500」部分，審判長江俊彥表示，因認檢方提出的相關事證尚乏補強證據，依現有證據評價，屬被告於審判外的不利供述，證據能力與證明力均不足，尚難據以認定犯罪事實。

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