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    首頁 > 政治

    柯文哲一審判刑17年、褫奪公權6年！ 周軒：2028總統大夢出局

    2026/03/26 15:26 即時新聞／綜合報導
    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院26日判處17年有期徒刑。（記者塗建榮攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉嫌京華城收賄等弊案，台北地院26日判處17年有期徒刑。（記者塗建榮攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲因京華城案涉嫌收賄、圖利等多項弊案，歷經台北地方法院1年多的審理，於今（26日）下午2時30分一審宣判。法院依違背職務收賄罪、2件公益侵占罪及背信罪，判處柯文哲合併應執行有期徒刑17年、褫奪公權6年。對此，政治工作者周軒在臉書斷言，根據法規限制，柯文哲的2028年總統大夢已經正式出局。

    根據《總統副總統選舉罷免法》第26條第10項，受死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之判決尚未確定，不得登記為總統、副總統候選人。周軒今天在臉書發文表示，意即只要一審或二審判柯10年以上，即使仍可上訴、尚未定讞，被告仍不能登記參選正副總統，「2028，柯文哲出局」。

    貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言狠酸「藍白大概要開始搞選罷法了？」、「司法不公……判太輕了」、「國民黨表示總統選舉終於不用看他臉色了！」、「阿北濁濁白白」、「汐止超速仔偷笑中」、「求刑28.5年打六折，阿北賺爛」。

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