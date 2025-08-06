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    首頁　>　政治

    對抗「鈔」能力！南投罷免游顥宣傳車 手工彩繪反擊金權政治

    南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，以純手工方式彩繪罷免宣傳車，要對抗游顥鋪天蓋地的文宣攻勢。（「去游除垢」罷團提供）

    南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，以純手工方式彩繪罷免宣傳車，要對抗游顥鋪天蓋地的文宣攻勢。（「去游除垢」罷團提供）

    2025/08/06 07:14

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投罷免國民黨立委游顥、馬文君將在8月23日投票，罷游的「去游除垢」團體，近期獲得台北支持者提供自家貨車，罷免志工則透過手工彩繪，打造獨一無二的罷免宣傳車，對抗游顥的「鈔」能力與文宣戰，表達基層公民對金權政治的怒吼與反擊。

    「去游除垢」罷團指出，該輛宣傳車由志工以純手工方式繪製，沒有請設計公司，也沒有花錢印貼紙，靠的是志工們的巧思與雙手，一筆一畫寫下標語，傳達罷免訴求。

    罷團志工石育民表示，他們沒有游顥那樣的金庫，也沒有公關公司幫忙包裝，但有的是南投人的手、南投人的心，每一筆漆、每一個字，都是對家鄉未來的承諾。

    罷團說，游顥陣營有龐大資源，在選區內大量投放廣告、印刷宣傳品，以鋪天蓋地的文宣攻勢掩蓋民意，雖然志工們沒有金錢可以揮灑，但會以公民的信念堅守到最後，並呼籲823罷免全民站出來，拉下不適任立委，用選票告訴游顥，南投不需要親中傀儡立委，需要的是真正為人民發聲的民意代表。

    南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，以純手工方式彩繪罷免宣傳車，要對抗游顥鋪天蓋地的文宣攻勢。（「去游除垢」罷團提供）

    南投罷免立委游顥的「去游除垢」罷團，以純手工方式彩繪罷免宣傳車，要對抗游顥鋪天蓋地的文宣攻勢。（「去游除垢」罷團提供）

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