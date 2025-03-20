批國民黨拿人民血汗錢搞「幽靈公投」 民進黨：只會加速大罷免

民進黨中央黨部今召開「幽靈連署不夠 還要幽靈公投？」記者會，由發言人吳崢、律師黃帝穎出席。（圖由民進黨提供）

2025/03/20 14:01

〔記者陳政宇／台北報導〕全台大罷免如火如荼，國民黨另闢「反戒嚴」、「反廢死」公投案戰場，預計明天叩關立法院會。對此，民進黨今（20日）強調，戒嚴及廢死根本是不存在的政策，而國民黨虛構、假設性的「幽靈公投」，在法律上毫無意義，若拿人民血汗錢遂行政治操作，只會加速推動大罷免。

民進黨中央黨部今召開「幽靈連署不夠 還要幽靈公投？」記者會，由發言人吳崢、律師黃帝穎出席。吳崢指出，國民黨主席朱立倫提出反廢死、反戒嚴公投，但當前台灣既無廢死、亦無戒嚴，為何提出如此荒謬公投？令人相當困惑。

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黃帝穎表示，戒嚴及廢死根本是不存在的政策，明顯不符合公投法明文規定「重大政策」的法律要件，因此國民黨針對法律上不存在的事項進行公投提案，在法律上站不住腳；他誤以為國民黨提出反戒嚴公投，是想真心懺悔，向人民道歉過去對台灣實施全球最長的違法戒嚴，國民黨曾經長期違法戒嚴，應該先為此向人民道歉。

黃帝穎說明，反戒嚴公投主文稱不讓台灣變成烏克蘭，這種假設性提案在法律上毫無意義；舉例來說，若比照國民黨公投主文提案說「不讓國民黨變成中共的代理人」，提案若能通過，難道就不會變成中共代理人？若未能通過，難道就會是中共代理人嗎？可見以虛構、無法實現或無法類比事實所構成的假設性提案，在法律上沒有任何意義。

至於反廢死公投，黃帝穎強調，現階段台灣法律制度沒有廢死，國民黨根本找不到任何反方來反對，因為「刑法」規定死刑依舊存在，大法官憲判字8號亦表明死刑現階段合憲，主管機關法務部更在去年4月16日表明，堅持死刑制度合憲。

黃批評，國民黨的虛構提案，既不符合法律，更不符合民意，都只是為化解自身大罷免危機，拿人民納稅血汗錢，遂行國民黨政治操作，只會讓人民加速推動大罷免。

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