台灣被要求世博改由「民間」參展 外交部說明：因我非BIE會員國

外交部。（資料照）

2025/03/17 19:59

〔記者黃靖媗／台北報導〕日本共同社昨日指出，日本外務省已向台灣方面提出要求，盼明確展現2025年世界博覽會（大阪關西世博）的台灣館是由民間企業參展。對此，外交部今（17）日表示，由於我國非國際博覽會公約會員國，無法受邀參與世博活動，相信以企業館形式參展的「TECH WORLD館」能藉此機會，形塑我國優質形象，擴大我國在全球商機。

外交部表示，他們已經注意到日前媒體報導稱日方曾要求必須明確表示我方的大阪世博「TECH WORLD館」是由民間公司參展，經查「國際博覽會公約（簡稱BIE公約）」於1928年簽署，主要在規範舉辦世界博覽會相關事宜，由於我國並非BIE會員國，無法受邀參與「世博」活動。

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外交部說明，此次2025大阪世博由日本擔任主辦國，日方基於台日關係深厚且交流密切，因此善意邀請我方以「企業館」形式參與本次世博活動，我方規劃以「TECH WORLD館」參展，相信藉由此次難得的參展機會，將有助展現我國科技創新實力、形塑優質形象及擴大我國在全球商機。

日本日華議員懇談會會長古屋圭司今日於玉山論壇受訪表示，台灣外交部以積極的方式做了相關表態，相信台灣的「TECH WORLD館」會展現台灣魅力，對台灣來說是好事。

古屋圭司認為，這個問題不是政府或民間問題，最重要的是，日本人及世界各國的人，會在世博會看到台灣，台灣展現魅力是最重要的事。

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