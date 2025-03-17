專訪》中共意圖消滅中華民國 邱垂正：擁中國身分將註銷台灣身分

陸委會主委邱垂正接受本報專訪表示，中國對台步步進逼，藉混淆身分對台行使「內國化」統治，政府不會漠視。（記者廖振輝攝）

2025/03/17 11:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共利誘台灣人申辦中國身分證，政府掌握兩岸至少5處代辦據點。陸委會主委邱垂正接受本報專訪表示，公司行號、旅行社不能協助代辦中國身分證、居住證或「福馬同城通」交通卡。通緝犯林金城因違反兩岸單一戶籍規定，已被註銷台灣身分，呼籲國人不要申領中國身分證件。

邱垂正指出，中共近年推出「融台措施」，企圖混淆兩岸人民的身分認定，意圖消滅中華民國，將台灣「內國化」，營造對台行使管轄權假象。依兩岸條例規定，國人若擁有中國身分，將強制註銷台灣身分。

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邱垂正談及，兩岸過去是「單一戶籍制」，但中共對台進行「融合統戰」，已發現有軍公教人員申領中國身分證。因此，政府先清查須彰顯忠誠義務的軍公教，若查到將註銷台灣戶籍，也會失去擔任軍公教的資格。

「清查中國身分證是依法行政的正當作為！」邱垂正說，清查範圍以軍公教專任人員為主，這些人是行使公權力核心人員，有清查必要。公設財團法人及公營事業，因管理屬性及權責不同，列入下一階段清查；大學方面有30幾種不同身分人員，會跟主管機關分階段加以處理。

邱垂正強調，主管機關持續清查國人有無中國身分，目前被註銷台灣戶籍已超過10人，呼籲民眾不要申領中國的身分證件。日前網紅所揭露的通緝犯林金城，因為違反兩岸單一戶籍規定，已遭主管機關註銷台灣身分。

邱垂正指出，最近10年來，因申領中國身分證被政府註銷台灣身分有676人，公司行號、旅行社不能協助代辦中國身分證、居住證或「福馬同城通」交通卡，若涉嫌招攬國人赴中辦理中國身分證件，將會同主管機關積極查處。

邱垂正說，陸委會發文給觀光署，觀光署依據「發展觀光條例」及「旅行業管理規則」規定，已發函全國旅遊業者，要求業者或公司行號不得幫中共代辦。政府也會依兩岸條例33條之1、34條，查處不許可之合作行為、廣告。

此外，針對部分教師質疑法律沒規定不能申請中國居住證，為何要求「具結」規管。邱垂正說，中共自2018年起將我國民眾視為中華人民共和國公民，用混淆人民身分的融台措施，形塑對台有行使管轄權，並否定中華民國主權，這是政府須納管居住證的重要因素。

他強調，中國居住證的外觀設計、圖徽與中國身分證高度一致，中共刻意魚目混珠、混淆身分。為了兩岸融合發展，在福建發放居住證，現已無居住滿6個月的限制，去旅遊辦證就會核發，所以政府須提高警覺，尤其軍公教人員不應申領這種證件。

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