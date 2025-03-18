清明節連假前2週末國道收費優惠 提前掃墓避開塞車

114年清明節連假國道收費措施懶人包。（高公局提供）

2025/03/18 11:03

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年清明節連假自4月3日（週四）至4月6日（週日）共4天，交通部高速公路局今天（18日）說明，鼓勵民眾提前掃墓以分散連假國道壅塞車流，清明節連假前2個週休（3月22日、23日、29日及30日，共4日）採單一費率再7折收費。

高公局在清明節連假前2個週休開始通行費率優惠措施，鼓勵民眾提前掃墓分流，避免車流過度集中於清明節連假。

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依過去經驗，連假前2個週休實施通行費優惠後，交通量較一般週休約增加1成，有達到分散清明節掃墓車流效果。經試算小型車單一費率再打7折的通行費率為每公里0.63元；即台北（圓山）至高雄到通行費僅213元，較一般費率的343元節省130元。

至於短途（每日行駛里程在42公里以下）的通行費用則有所增加，因此高公局建議短途用路人改行駛地方道路，以免須於交流道前等候又繳納更多通行費。

除清明節前2個週休（3月22日、23日、29日及30日）採單一費率再7折收費，連假期間（4月3日至6日）則實施單一費率及0-5時暫停收費等措施。詳細疏導措施已公布在高公局網站、高速公路1968App及相關媒體等，請用路人多加注意，配合疏導措施妥善規劃行程。

過路費試算表。（高公局提供）（記者吳亮儀攝）

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