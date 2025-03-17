林右昌：民進黨今年2大重點 外交培力、成立青年局

民進黨秘書長林右昌。（資料照）

2025/03/17 11:49

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨今宣布，2025年「民進黨新生代外交培力營」將於7月19日至28日舉辦，帶領青年政治工作者前往美國華府10天，進行第一線外交實務的交流與學習；民進黨秘書長林右昌指出，今年有2大重點工作，一是深化青年幕僚的國際與外交培力，二是成立民進黨青年局，強化民進黨年輕國會議員與縣市議員的國際交流平台。

據民進黨發言人韓瑩轉述，林右昌表示，賴清德主席高度重視國際事務的青年培力工作，今年有兩大重點工作，第一、深化青年幕僚國際與外交培力，除了要提升黨內幕僚對國際事務的專業與認識，更要協助年輕幕僚世代擴展外交人脈。；第二、成立民進黨青年局，強化民進黨年輕國會議員與縣市議員的國際交流平台。

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國際部代理主任陳文昊說明，從去年營隊結束到現在，世界局勢有相當劇烈的變化，但不變的是深化台美關係對於台灣安全與繁榮的重要性。誠如賴清德總統所言，「台美的交流合作越緊密，不僅有利於雙方國家安全發展，更符合台美的共同經濟利益。」陳文昊表示，今年營隊除了會向美方傳達台灣持續提升自我防衛的決心，也會強調台灣與美國在經貿與科技方面是彼此的重要戰略夥伴。

國際部也公布去年外交培力營成員，國會助理江佳紘、吳奕萱、劉品妡及民進黨新媒體中心專員游善閔分享親身經驗的宣傳短片，4人除了回顧去年經歷及回到台灣後對各自工作的助益，更呼籲黨內的青年政治工作者，不畏挑戰，踴躍報名。

民進黨青年部副主任、去年營隊成員之一的吳奕柔指出，賴清德以「青年議題主流化」為方針，除了舉辦「新生代外交培力營」，帶領青年幕僚前進華府，也推出「美德育才計畫」，系統性的培養民進黨青年政治工作者，同時黨內也透過社群直播、培力課程和青年部熬民主座談等活動，擴大和青年世代對話。吳奕柔表示，民進黨再次投注資源，讓青年幕僚可以有機會到華府交流，展現出民進黨是個負責任的政黨，不僅促進台美關係的穩健發展，更負責任的持續培育台灣國防外交的青年人才。

陳文昊強調，民進黨是最重視台美關係的政黨、最重視台灣外交與國安的政黨、也是最重視青年培育的政黨！此次營隊將讓參與者在實務中汲取經驗，緊密聯繫國際社會，彰顯台灣在全球的重要性。民進黨懷抱著培養具有全球視野的青年政治工作者的使命，相信他們將在未來的外交舞台上發揮關鍵角色。

陳文昊表示，此次營隊預計招募10位對外交事務及台美關係具備熱忱與專業的民進黨18至40歲政治工作者，報名即日起開放至4月13日。審核程序包含書面審查及二階段面試，選拔結果預計5月中公布。詳細活動說明及報名資格，將於民進黨官方網站及國際事務部社群媒體平台公布，歡迎符合條件者踴躍報名。

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