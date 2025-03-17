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    表態反對大罷免 蔡壁如：台灣人不應因政客私心家破人亡

    民眾黨中央委員蔡壁如今（17日）表態反對大罷免，並指總統賴清德想要透過大罷免全面控制立法院、用軍法審判形成司法獨裁，把台灣帶上威權統治、對外引戰的這條路。（蔡壁如提供）

    民眾黨中央委員蔡壁如今（17日）表態反對大罷免，並指總統賴清德想要透過大罷免全面控制立法院、用軍法審判形成司法獨裁，把台灣帶上威權統治、對外引戰的這條路。（蔡壁如提供）

    2025/03/17 11:40

    〔記者李文馨／台北報導〕全台掀起大罷免運動，目前35名泛藍陣營立委進入二階連署，綠營罷免案全數待補件。民眾黨中央委員蔡壁如今（17日）表態反對大罷免，並表示，總統賴清德想要透過大罷免全面控制立法院、用軍法審判形成司法獨裁，要把台灣帶上威權統治、對外引戰的這條路；她認為，「台灣人民不應該因為政客的私心家破人亡！」

    蔡壁如今發文表示，為什麼今天她要站在這個反對大罷免的舞台上？因為現在的台灣面臨的不只是執政當局帶頭發動大罷免，帶來的全面性仇恨和對立，還有更大的危險。她指出，除了大罷免之外，賴清德還宣布對岸是境外敵對勢力、恢復軍法審判。

    蔡壁如指出，現在的民進黨賴清德想要掌握立法權跟司法權，想要對民主自由的台灣「全面控制」。這是2024總統大選賴清德一上台之後就寫好的劇本，因為立法院選輸了不認帳，他一開始就規劃要全面大罷免，把反對他的立法委員全部罷免掉，他要的是獨裁的立法院。

    蔡壁如續指，在司法權方面，綠友友交保跑光光，還可以發臉書嗆聲，反而無罪的柯文哲繼續羈押。現在的台灣，只要反對大罷免、只要和賴清德意志不同，就要被貼上「中共同路人」的標籤；她質疑，「這就是我們想要的台灣嗎？台灣正在被撕裂！你能接受嗎？」

    蔡壁如表示，現在已經不是年輕人低薪、房價飆漲、物價飛天的問題，而是賴清德帶頭發動的大罷免背後真正的目的是什麼，賴清德想要透過大罷免全面控制立法院、用軍法審判形成司法獨裁，賴清德要把台灣帶上威權統治、對外引戰的這條路。

    「台灣人民不應該因為政客的私心家破人亡！」蔡壁如說，真正愛台灣的人應該站出來，阻止賴清德的獨裁控制。這場戰鬥，不只是為了反對大罷免，更是為了保護我們珍貴的民主價值。讓我們站出來，為真正的台灣而戰。

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