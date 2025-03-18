清查中國身分證擴大為普查？ 邱垂正：專案查察 軍公教核心人員為主

陸委會主委邱垂正今日於立法院受訪表示，民眾應遵守兩岸人民關係條例的規範，現在是專案查察，主要是針對對國家有忠誠義務的軍公教核心人員為主。（記者廖振輝攝）

2025/03/18 11:43

〔記者林欣漢／台北報導〕政府擴大清查公教人員有無申領中國身分證，外界關注是否會擴及為全面普查，陸委會主委邱垂正今日於立法院受訪表示，民眾應遵守兩岸人民關係條例的規範，現在是專案查察，主要是針對對國家有忠誠義務的軍公教核心人員為主；藝人是因為他們呼應中共對台統戰言論，甚至倡議要消滅中華民國主權，民眾非常憤怒，也提出很多檢舉案。

邱垂正強調，陸委會是依法進行查處，因為他們常用台灣藝人身分混淆視聽，不允許這種行為，也於法不容，擁有中國大陸的戶籍、身分，就要強制註銷台灣的身分和戶籍，陸委會依法行政。

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至於是否也會清查居住證？邱垂正表示，專案審查並沒有審查一般民眾是否持有台居民居住證，只有針對軍公教人員，因為執行公務不能對中國大陸效忠，也不能呼應對岸把台灣內國化、對台灣有統治的氛圍及效應。

邱垂正說，台灣的公務人員要如何取得居住證，因為按中國大陸規定，必須長住6個月且有穩定居所、工作，還要加入他們的社保；但台灣的公務人員如何去中國大陸連續長居6個月，是否人事差勤系統、赴中規定有重大瑕疵，這都需要說明事由來補漏洞。所以目前是局部限制軍公教、對國家有忠誠義務的核心人物為主。

另外，八旗文化總編輯「富察」李延賀被中共關押逾兩年，國台辦昨回應稱，2月17日已在上海一審「公開宣判」，但未提及刑期等判決結果。邱垂正表示，該案政府都有掌握，但是基於對家屬的尊重，不方便透露太多細節，中共把富察當作宣傳樣板，整個審判就是秘密進行、黑箱作業。

對於國台辦稱，「充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」，邱垂正指出，雙方答辯的內容，外界無從得知，確保當事人的司法人權等都是謊言，呼籲國人要記取該案件，赴中當然存在很多風險，這些風險大家要放在心上，評估是不是有要赴中的必要性，一定要做好風險評估的安全準備，若還是要去，記得上陸委會的動態登錄系統，以便有意外出現時，政府可以協助。

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