藍推反戒嚴、反廢死公投提案 綠：今恐闖關排入立院議程

立法院民進黨團今開記者會指出，國民黨主席朱立倫所提「反戒嚴」、「反廢死」二公投提案，國民黨團極有可能已經遞案，將在中午程序委員會中闖關。（記者王藝菘攝）

2025/03/18 11:21

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨率立法院國民黨團共同在議場前開記者會，宣布將推出「反戒嚴」、「反廢死」公投提案，被質疑是為救大罷免。民進黨團今開記者會指出，朱所提二案國民黨團極有可能已經遞案，將在中午程序委員會中闖關；同時，藍白恐繼續阻擋民進黨立委所提「國安法案」，呼籲藍白不該推的不要硬推，不該擋的不要硬擋，朝野都有責任補強國安規範。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，今天是318學運11週年，沒想到11年後國會黑箱變本加厲，面對中國威脅進逼，台灣國會卻有這麼多中共代理人。

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吳思瑤指出，立院中午將開程序委員會，有非常重要的議案需要一起關心，一是朱立倫昨所提「反戒嚴」、「反廢死」公投提案，國民黨團極有可能已經遞案，要闖關排入週五院會議程。其次，民進黨團去年就推出的10部法律，要求精準打擊、公開透明的國安法案，呼籲國民黨團不該擋的不要擋，不該推的不要硬推。

「國民黨急了、怕了、亂了，急切消費不存在的議題。」吳思瑤批評，前有幽靈罷免連署，後有空殼公投。朱立倫操弄不存在的議題，只是為了救罷免，台灣沒有廢除死刑，反廢死公投有何道理？台灣也沒有要宣布戒嚴，戒嚴還能搞公投？不存在的議題國民黨硬要推、硬要搞，就是政治操作，為挽救罷免，如此而已。

國安法案部分，民進黨外交及國防委員會召委沈伯洋表示，10部法律修正案，並非上週總統賴清德談話後才提出，而是去年就已推出的法案，可分為三面向，首先是精準打擊，國安、共諜案件頻傳，應針對不同身份別予以層級化處罰，包括剝奪其身分證、退休給與、坐牢等，有不同的刑度設計。

沈伯洋說，其次是公開透明，中國要滲透大部分會透過中間人，例如退役軍官、外交官等，因此對於中間人的規範特別重要，而最時常當中間人的就是立委，也因此往返中國行程應報備、公開，沒有沒見中共黨政軍的人，必須要揭露，不然這些中間人沒有壓力，會有更多滲透台灣各式不同的社會活動。

沈伯洋也提及，所提出的修法草案在內政、司法法制委員會一直被藍白以「國會擴權法案」、「公職人員選舉罷免法」等阻擋，更不用說最重要的立委赴中納管直接在程委會就被擋，他所提兩案就被擋了「28+14」次。

民進黨團副書記長郭昱晴則批評，國民黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦日前開心到香港，其陳姓團員連行李都還沒拿就被港警帶走，1個月後外交部揭露此事，傅崐萁夫婦卻三緘其口，至今未說明。她要再次強調，傅崐萁不要再利用在立院像皇帝一般的地位和中國走那麼近，「你就是國安最大破口！」

民進黨立委吳思瑤（右）、沈伯洋（左）等人，召開「國安法案」記者會。（記者王藝菘攝）

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