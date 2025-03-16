傅崐萁瞎扯賴清德司法迫害 黃帝穎：前科累累毫無說服力

律師黃帝穎。（資料照）

2025/03/16 16:02

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被告發「競選小物案」，檢調14日發動搜索、約談行動，傅則喊冤，並於今日在花蓮舉行記者會批評總統賴清德「用司法的手段追殺國會領袖。」對此，律師黃帝穎批評，傅崐萁回花蓮取暖，仍睜眼說瞎話；傅前科累累，刑事犯罪一堆，牽拖賴總統毫無說服力。

傅崐萁今在國民黨花蓮縣黨部舉行記者會，縣長徐榛蔚、多名議員、地方組織等都出面相挺。對於近日爭議，傅依舊沒有正面回應，並批評賴清德說：「國家已經要準備回復軍事統治、甚至軍事審判、戒嚴、挑起兩岸的戰爭，用司法的手段追殺國會領袖，他絕對不畏任何強權的威迫。」

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對此，黃帝穎表示，傅崐萁回花蓮取暖，仍睜眼說瞎話；傅崐萁的3大犯罪前科判決有罪，均在國民黨執政時期。他說，傅崐萁今天在花蓮開記者會批評賴清德政府用司法手段恫嚇國會議員。顯然傅崐萁回花蓮取暖，但拿自己的司法案件瞎扯賴清德，簡直睜眼說瞎話。

黃帝穎指出，事實上，只要上司法院裁判書查詢系統，輸入「傅崐萁」3個字，就可以看到傅崐萁前科累累，刑事犯罪一堆。國民黨執政時期，傅崐萁3大犯罪均被判有罪，包括2009年，華隆證交法案件，高院更審判傅4年；2010年，合機炒股案，高院判傅3年6個月；2011年，傅偽造文書罪案判刑定讞。

黃帝穎說，傅崐萁犯罪牽拖賴清德毫無說服力，3大犯罪判刑定讞入監的前科犯傅崐萁瞎政治迫害，誰會相信？！

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