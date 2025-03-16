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    首頁　>　政治

    八旗總編富察遭「秘密起訴」 李明哲：此事是中共政治操作

    人權工作者李明哲參加林德福、張智倫究責會，支持大罷免運動。（記者陳奕劭攝）

    人權工作者李明哲參加林德福、張智倫究責會，支持大罷免運動。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/16 16:05

    〔記者陳奕劭／新北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀、台灣社運人士楊智淵，日前被中國最高人民檢察院當成重大危害國家安全案件，據透露，富察已被中共「秘密起訴」，中國法院目前尚未宣判，但最高檢已列入重大危害案件，恫嚇台灣意味明顯。對此，曾被中國政府拘捕的人權工作者李明哲表示，此事完全是中共政治操作，只要不公布案件細節，就能任他們宣傳。

    據了解，來台多年、具滿族血統的富察已取得台灣身分證，2023年3月他返回上海辦理註銷中國「戶籍」時，遭中共國安單位「秘密拘捕」，被捕原因主要是八旗文化出版許多違背中共史觀，以及與中共意識型態相左的書籍；中國最高人民檢察院2月26日公開將富察、楊智淵列為重大危害案件，恫嚇台灣意味明顯。

    對此，李明哲表示，中共目前採取「秘密起訴」，完全不對外公開富察犯了什麼罪， 中共可以自行編造理由，不准家屬與律師公開起訴書，為什麼中共不願意公布，因為他們知道公佈會被外界公評，這個起訴書是打壓言論自由的證明，所以他們秘密起訴、審判，然後就能公開政治宣傳，所以富察案只要不公布細節，就能任中國政治操作。

    關於富察未來可能判幾年，李明哲坦言，過去中共判刑有一個固定的標準，但現在來看已經不準，楊智淵只是在台參加台獨活動，就被判了9年，在他們眼裡已經非常重了，現在難以預估富察的刑度。

    至於富察未來有沒有可能公開認罪，李明哲認為，依中共環境，一定會要求他認罪，但他們看不到，也不知道家屬的動態。

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