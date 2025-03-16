學者：恢復軍審非恢復軍事戒嚴 不要看到黑影就開槍

總統賴清德13日召開國安高層會議，針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（資料照）

2025/03/16 11:02

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德日前召開國安高層會議，提出中國對台5大國安及統戰威脅及17項因應策略，遠景基金會副執行長宋承恩分析，在民間交流方面，特別鎖定「假交流、真統戰」因應，馬英九基金會日前引進中生交流即為一例；另所謂恢復軍審並非恢復軍事戒嚴，只是就依然存在的軍事審判法提出改革，建議批評的人不要望文生義、看到黑影就開槍。

宋承恩指出，賴清德提出的國安法制方案系統性劃分五層面風險及多項策略，並說明行政團隊規劃方向，展現「民主韌性的風險管理」，而非升高兩岸衝突或進入緊急軍事狀態，符合民主社會的日常，且具有即時性、必要性，切合既有案例與台灣的實際經驗，而非憑空想像，如果要指控賴清德捏造虛幻的國家危機達到特定政治目的，「那你要告訴我哪項是憑空捏造？哪項沒有發生過？」

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宋承恩分享，他與國外人士交流時，對方一致認為台灣是受中共滲透最嚴重的地方，程度甚至比其他國家多出數百倍，其他社會的假訊息和認知作戰就像水龍頭，但台灣的案件如同消防栓出來的水一樣多。

在民間交流方面，宋承恩分析，此次因應策略特別鎖定「假交流、真統戰」，馬英九基金會日前引進中生交流活動就是一例，僅中共規劃的樣板行程，缺乏觀察台灣自由社會脈動的機會，甚至還宣揚中共理念，引起台灣社會擔憂，若行政團隊未對此加強應處，反而對不起國人，所以賴總統的做法非常正確且合比例，並沒有侵害人權。

針對軍事審判部分，宋承恩指出，近期中共確實藉由金錢或人際交往引誘退役及現役軍人竊取國家機密或軍購規劃，甚至有系統性地要求軍人表態效忠中國，勸說軍中弟兄姊妹放棄抵抗、不服從長官命令，削弱國軍的心理建設，這些是每個國家都有軍刑法規範的犯罪行為。

宋承恩認為，部分批評以為要恢復軍事戒嚴，事實上軍事審判法、軍法官訓練機制依然存在，2013年僅是將大部分現役軍人犯罪納入民事法院審理，賴清德談話並未提及「恢復軍事戒嚴」，只提出軍審改革配套方案，並修法增訂「對敵人效忠表示」之處罰，作為心理戰的防禦措施，建議批評的人深入了解台灣社會需求、事實、中共對國軍的侵害與吸收，並思考台灣應採取的應對措施，「最好實事求是一點，稍微有一些識別能力，不要望文生義、看到黑影就開槍。」

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