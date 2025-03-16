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    比較台美軍審制度 學者蘇紫雲籲借鑑美國審查獨立性

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，台灣可以參酌美國軍審制度的「獨立性不受首長的影響」，讓軍事法官及軍事檢察官在進行案件的調查與審理時，兼顧軍隊安全和個人人身權益。（資料照）

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，台灣可以參酌美國軍審制度的「獨立性不受首長的影響」，讓軍事法官及軍事檢察官在進行案件的調查與審理時，兼顧軍隊安全和個人人身權益。（資料照）

    2025/03/16 10:52

    〔記者黃靖媗／台北報導〕總統賴清德13日表示，未來將恢復軍事審判制度。比較美國軍審制度與台灣的差異，外交國防委員會的民進黨立委陳冠廷認為，與美國軍法官相比，台灣過去的軍法官專業訓練較為不足，建議未來可以借鑑美國制度加以改進；學者蘇紫雲則建議，台灣可參酌美國軍審制度的「獨立性不受首長的影響」。

    從制度面分析，立委陳冠廷指出，美國從1950年代就建立了一套獨立的軍事司法體系，不管平時還是戰時，軍人犯罪都由軍事法庭處理；台灣過去軍法官基本上受軍方指揮體系控制，獨立性嚴重不足，2013年改革制度後，把軍審制度限縮到只有「戰時」才能用，這次考慮恢復部分軍審，主要是針對國安和軍紀問題，與過去不受監督的模式不同。

    管轄範圍方面，陳冠廷表示，美國軍事法庭的權力很大，從士兵逃兵、違抗命令到重大犯罪都管；未來的台灣模式則精準得多，只處理現役軍人觸犯《陸海空軍刑法》第二編的軍事犯罪，比如叛國、洩密這類威脅國家安全的案件，一般的刑事案件，像是酒駕、傷害等，仍由普通法院處理。

    軍法官資格與養成的差異方面，陳冠廷指出，美國軍法官都是JAG軍團的專業人員，必須先取得法律博士學位、通過律師考試，再接受嚴格的軍事法律訓練，雖然穿軍服，但有獨立的升遷考核體系，審判時不受指揮官干預；洪仲丘事件前的台灣軍法官，資格要求寬鬆，很多只要法律相關科系畢業就能擔任，專業訓練較為不足，與美國軍法官有巨大差距，這也是未來局部恢復軍法官審判後，可以借鑑美國制度加以改進之處。

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，美國軍審制度來自於統一軍法準則，從陸海空軍到海岸防衛隊都有各自的軍事法庭，一般軍種的軍事法庭分為簡易庭、一般庭以及特殊庭3種，負擔對軍隊紀律問題的軍法審理，各軍種因為有不同的工作特性，有各自的軍事法庭會更精準。

    蘇紫雲認為，台灣可以參酌美國軍審制度的「獨立性不受首長的影響」，讓軍事法官及軍事檢察官在進行案件的調查與審理時，兼顧軍隊安全和個人人身權益，並且可以評估將涉及刑度較重重罪的最終審議，移交給一般司法法庭審理，避免軍審制度的疏漏。

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