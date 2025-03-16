良友會會員達1500人 前南市副議長曾順良盼挺議員女兒曾之婕連任

台南市前副議長曾順良（後右三）細數良友會創辦歷程及女兒市議員曾之婕（後左四）很爭氣做好問政監督與服務工作。（記者王俊忠攝）

2025/03/16 11:04

〔記者王俊忠／台南報導〕由台南市前副議長曾順良於23年前在任內創辦的「良友會」，在曾順良卸任後，他先後交棒給兒子曾信凱、女兒曾之婕「續任」市議員並不間斷運作此團體，會員人數來到1500人，近日晚間召開會員大會，兩年前選上市議員的曾之婕提出多項問政成績單，曾順良強調女兒表現很爭氣，希望會員伙伴力挺曾之婕連任，站在市民第一的角度做好問政監督與服務的工作。

「良友會」歷年來致力於社會公益活動，有從事急難救助、關懷弱勢的優良傳統，為社會傳遞正向的力量，每年在榮譽主席曾順良、現任會長陳軍旭、歷任會長與副會長、顧問號召下，持續有關懷社會的新血輪加入，會員人數達1500人，15日晚間在大象寬廷餐廳召開會員大會，席開近170桌，展現充沛人氣。

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曾之婕表示，2年前良友會公開力挺、當選東區市議員，過去2年兢兢業業監督市政、爭取建設、為民服務與履行選舉政見的承諾，和服務團隊共同努力，所有成果都攤在陽光下供市民檢驗，希望爭取良友會繼續支持，為市民爭取福利、完成更多市政建設。

曾之婕說，這兩年爭取的公共建設，包括東區原榮民之家舊址機35公園用地預計2029年底完成，規劃興建停28多功能立體停車場、納入東區區公所，戶政事務所、忠孝里活動中心及東區國民運動中心便利市民；鐵路地下化後綠廊道下方排水工程、市立槌球場設置太陽能發電系統。

此外，鄰里建設在小東里、德高里、崇成里、和平里、東智里、崇成里、關聖里及文聖里爭取改造為特色主題公園，提供民眾更多休閒活動空間；並爭取東區52站U-Bike站點、新建泉南里活動中心、改造4處公車候車亭、德高公園闢建台南第1座毛小孩友善專區，並爭取龍山里與泉南里古蹟修復。

每年曾之婕也持續為良友會舉行「良友盃」兒童繪畫比賽、「愛在東區」優秀特境學子耶誕許願市集、獎學金表揚，與玫瑰墓樂團聯手舉行生命教育音樂會，2023年，曾之婕並獲選為台南市好人好事代表。

在台南經商、熱心投入學生教育家長團體的陳軍旭（中扶獎座者）接棒良友會長重任，持續致力公益志業。（圖由良友會提供）

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