中國海警稱金門「常態化執法巡查」 海巡署：根本「常態性騷擾」

中國海警船昨再闖金門周邊海域，遂行「常態性騷擾」，我海巡艦艇監控驅離。（記者邱俊福翻攝）

2025/02/26 11:52

相關新聞請見：

灰帶威脅不斷！中國海警船又闖金門海域 快艇事件後第60次

〔記者邱俊福／台北報導〕面對昨日中國海警局於微博網頁版表示「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」，海巡署今天嚴正駁斥，強調為「常態性騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

請繼續往下閱讀...

海巡署表示，昨天下午2時55分許，中國海警「14602」 、「14605」、「14515」 及「14608」等4艘船，自金門料羅東南及翟山西南海域同時航入我國水域，沿著限制水域線編隊航行侵擾金門水域，海巡署預置4艘巡防艇，立即前往併航監控，並以無線電中、英文廣播，要求海警船轉向航離，全程均錄影蒐證，海警船遭我方驅離後，於17時航出金門限制水域。

自去年2月14日金門事件後，中國海警自同年2月18日起，於金門水域進行所謂的「執法巡查」，7月30日雙方簽署協商紀要後，中國海警仍未停止侵擾，迄今已達60次，平均每月4次，每次歷時2小時，從其航行態樣分析，已成為「常態性騷擾」。

海巡署強調，將持續秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法