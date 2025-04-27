伊朗港口大爆炸 增至14死逾700傷

伊朗港口爆炸已造成至少14人死亡、超過750人受傷。（美聯社）

2025/04/27 08:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於伊朗西南部阿巴斯港市（Bandar Abbas）的希德拉賈伊港（Shahid Rajaee）26日早上發生大爆炸，爆炸原因可能和港口設施儲存的化學物質有關。而這起爆炸已造成至少14人死亡、超過750人受傷。

綜合外媒報導，這起爆炸炸毀附近建築物的窗戶與屋頂，甚至在港口以南26公里都能聽到爆炸聲，港口冒出大量濃煙，伊朗當局也宣布阿巴斯港市進入緊急狀態，藉此在「空氣污染顯著加劇」的情況下保護民眾安全。

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伊朗危機管理組織發言人（Hossein Zafari）指出，爆炸原因可能是貨櫃中的化學物質，先前高層視察該港口時曾對此警告，並指出可能存在的風險。伊朗政府認為，化學物質很有可能是爆炸原因，但具體原因還無法確定。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）下令對爆炸事件進行調查，並派遣內政部長莫梅尼（Eskandar Momeni）到場視察。莫梅尼表示，消防人員仍努力撲滅大火，防止港口火勢蔓延至他處。

伊朗港口爆炸現場周邊一片狼藉。（法新社）

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