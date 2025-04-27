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    惡劣！不滿富士山美景被擋到 中國4人竟砍伐、毒殺23棵樹木

    在日本山梨縣經營飯店的中國男子，不滿樹木擋到眺望富士山的美景，竟夥同另3名中國人砍伐、毒殺23棵樹。富士山示意圖。（法新社）

    在日本山梨縣經營飯店的中國男子，不滿樹木擋到眺望富士山的美景，竟夥同另3名中國人砍伐、毒殺23棵樹。富士山示意圖。（法新社）

    2025/04/27 10:13

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太惡劣了！在日本山梨縣富士河口湖町經營飯店的52歲中國男子，不滿樹木擋到從飯店內眺望富士山的美景，竟夥同另外3名中國同胞砍伐、毒殺他人土地上的23棵樹，富士吉田警察署26日依照「器物損壞」等罪名逮捕主嫌。

    《讀賣新聞》報導，警方表示，這4名中國男子於2021年12月30日至2022年1月20日期間，對飯店附近他人土地上的林木動手，除了砍掉樹枝之外，還向樹幹注射除草劑導致樹木枯死。

    經營飯店的52歲主嫌26日落網後已坦承犯案，其他3人則在去年9至10月間被捕。這間飯店位於河口湖畔的山丘上，官網指稱旅客可以在河口湖自然風光的圍繞下眺望富士山。

    據了解，受害地主井上先生在2021年買下這塊土地，上面擁有300多棵20公尺以上的扁柏，因此他想要在這裡建造別墅養老，沒想到卻遭遇中國飯店業者破壞。

    井上指出，這間飯店對外宣傳可以眺望到富士山，但實際上只有部分房間有完整視野，因此受到旅客的負評。井上說，飯店有向他聯繫希望可以砍掉部分樹木，自己確實有配合砍了一些樹，但剩下的林木是要留下來保護自己的隱私。

    井上透露，飯店後來願意承擔費用建造圍牆照顧別墅隱私，但推估要花費1000萬日圓（約新台幣226萬元）後，飯店改口稱只能負擔500萬日圓（約新台幣113萬元），最後雙方協商破局，到了2022年他就發現自己土地上的23棵樹遭到破壞。

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