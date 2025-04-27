回擊網紅丁特 沈伯洋：用民粹取代事實、靠錯誤比較博聲量

針對丁特反駁總統賴清德的論述，沈伯洋發文回應丁特，並強調：「拋開精準，用民粹取代事實，靠錯誤比較博聲量，真的沒有比較好。」（資料照）

2025/04/27 09:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白26日在凱道舉行「426戰獨裁」集會活動，網路上也出現不少關於「獨裁」定義的論戰，網紅丁特在Threads上發文指出，賴清德說能上街抗議代表獨裁不存在，那民進黨當年能整天上街頭抗議國民黨，是不是也代表威權不存在？民進黨立委沈伯洋對此發文回應丁特，並強調：「拋開精準，用民粹取代事實，靠錯誤比較博聲量，真的沒有比較好。」

丁特在他的貼文中提到，賴清德說能上街抗議代表獨裁不存在，1986年民進黨成立，而台灣的黨禁1989年才解除，當年能建黨也代表黨禁不存在？那民進黨當年也是整天上街頭抗議國民黨的威權體制，既然能上街是不是代表威權不存在？那你們當年在抗議什麼？

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沈伯洋對此表示：「民進黨前輩以前在戒嚴的時候抗議，是在抗議威權；現在藍白在獨裁的時候出來抗議，也是抗議獨裁。以前抗議是會半夜消失，家破人亡，被判死刑。鄭南榕自焚是1989年，刑法100條廢除是1992年。現在是當網紅然後會有警察包圍你，然後要寫遺書給女兒的年代嗎？」

沈伯洋提到，獨裁的學術定義是「沒有自由的選舉，沒有言論、新聞、集會等自由，沒有政治的多元」。而台灣有沒有自由選舉？有。最近唯一破壞選舉的，是偽造文書的國民黨，和沒收罷免權利的藍白；台灣有沒有言論等自由？有。最近破壞言論自由的，是在連署站暴力鬧場的人，以及查水錶的花蓮縣政府；台灣有沒有政治多元？有。國民黨不但是國會多數，還執政14個縣市，而民進黨5個、民眾黨2個。

沈伯洋對此強調：「拋開精準，用民粹取代事實，靠錯誤比較博聲量，真的沒有比較好。拜託不要黃國昌化。」

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