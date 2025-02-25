灰帶威脅不斷！中國海警船又闖金門海域 快艇事件後第60次

中國海警船再闖我國金門水域，經海巡派出預置巡防艇推前併航監控。（金門海巡隊提供）

2025/02/25 19:23

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署指出，今天又偵獲4艘中國海警船闖入我國金門水域，經海巡派出4艘預置巡防艇推前併航監控，並以中、英文廣播予以蒐證、驅離，中國海警船3小時後駛離金門限制水域，這是中國海警船自去年「0214」事件後第60次侵擾金門。

海巡署指出，上週常出現10級以上強陣風惡劣海象，今天海象才稍稍轉好，上午就監偵到對岸有動靜，發現多艘中國海警船駛出中國廈門，金馬澎分署第12巡防區立即調動巡防艇，前推至限制水域線上部署對應。

請繼續往下閱讀...

金馬澎分署指出，下午2點多，中國海警「14602」 、「14605」、「14515」 及「14608」4艘船，自金門外海駛近金門南方海域，並於近3點時兵分2路，1路從金門料羅東南，另1路從金門翟山西南面，同時闖入我國水域，並以編隊航行方式侵擾金門水域；海巡署立刻以4艘預置巡防艇，前往併航監控，並透過無線電中、英文廣播，要求海警船轉向駛離，巡防艇全程蒐證、驅離後，中國海警船於下午5點離開金門限制水域。

海巡署表示，中國海警船對金門海域侵擾不斷，自去年「0214（中國快艇越界金門海域翻覆案）」至今已達60次，這類侵擾行為顯然已成常態；海巡署在應對上從未鬆懈，始終秉持堅定立場、謹慎以對，務求嚴密掌控中國海警船等海上動態，遇狀況立即完成部署，以確保國家安全。

中國海警船再闖入我國金門水域，經海巡派出預置巡防艇併航監控，並中、英文廣播予以蒐證、驅離。（金門海巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法