為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    跟隨連戰18年被辭退！前總統府發言人丁遠超逝世 享壽68歲

    曾跟隨前副總統連戰18年丁遠超因病辭世。（資料照）

    曾跟隨前副總統連戰18年丁遠超因病辭世。（資料照）

    2025/02/25 19:37

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾跟隨前副總統連戰18年的前總統府發言人丁遠超，今天（25日）傳出因病辭世，享壽68歲。

    綜合媒體報導，曾任記者、總統府發言人、總統府公共事務室副主任的丁遠超，在連戰擔任副總統和國民黨主席直至卸任黨公職，丁遠超都擔任他的辦公室主任，長達18年。

    2018年6月，丁遠超傳出「被辭職」，當時連戰以「丁要養病為由」要他走人，引發外界討論。不過當時丁遠超受訪時表示，連戰確實要求他離開，那時他動了小手術，連戰致電關心他的身體健康，要他好好保重身體，不要工作了。

    丁遠超當時有問連戰是什麼因素要他別再工作，但連戰沒說，後來才知道是背後有人污指他藉著連戰名義去牟利。他強調，跟隨連戰18年，長期以來都是求公正、公道是非，如果他有做惡劣、違法的事情，早就被幹掉，不可能有辦法跟隨連戰18年。

    據悉，丁遠超被辭退後內心抑鬱，後來不幸換了失智症。有知情人士表示，丁遠超上週在浴室滑倒，幾天後表示自己頭痛，家屬將其送醫發現腦溢血，住院期間情況惡化，今天上午離世。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播