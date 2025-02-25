跟隨連戰18年被辭退！前總統府發言人丁遠超逝世 享壽68歲

曾跟隨前副總統連戰18年丁遠超因病辭世。（資料照）

2025/02/25 19:37

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾跟隨前副總統連戰18年的前總統府發言人丁遠超，今天（25日）傳出因病辭世，享壽68歲。

綜合媒體報導，曾任記者、總統府發言人、總統府公共事務室副主任的丁遠超，在連戰擔任副總統和國民黨主席直至卸任黨公職，丁遠超都擔任他的辦公室主任，長達18年。

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2018年6月，丁遠超傳出「被辭職」，當時連戰以「丁要養病為由」要他走人，引發外界討論。不過當時丁遠超受訪時表示，連戰確實要求他離開，那時他動了小手術，連戰致電關心他的身體健康，要他好好保重身體，不要工作了。

丁遠超當時有問連戰是什麼因素要他別再工作，但連戰沒說，後來才知道是背後有人污指他藉著連戰名義去牟利。他強調，跟隨連戰18年，長期以來都是求公正、公道是非，如果他有做惡劣、違法的事情，早就被幹掉，不可能有辦法跟隨連戰18年。

據悉，丁遠超被辭退後內心抑鬱，後來不幸換了失智症。有知情人士表示，丁遠超上週在浴室滑倒，幾天後表示自己頭痛，家屬將其送醫發現腦溢血，住院期間情況惡化，今天上午離世。

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