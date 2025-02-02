罷免1階達標！台中這4選區明中選會送件

台中民間團體推動罷免藍委行動民眾反應熱烈，其中第2、4、5、6選區已達第1階段門檻。（記者陳建志攝）

2025/02/02 18:30

〔記者陳建志／台中報導〕全台大罷免，台中民間團體過年期間仍繼續擺攤收件，第2、4、5、6選區罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的第1階段提議書已達標，明天將會前往中選會送件，且會繼續宣傳、收件，為第2階段連署做準備。

藍白立委去年底聯手在立法院通過選罷法、財劃法修法，今年1月下旬又在立法院猛刪預算，企圖癱瘓政府，讓許多民眾看不下去，台中民間團體發起罷免第2、3、4、5、6、8區的國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣6名立委，並命名為「解顏行動」、「廢翔行動」、「斷健行動」及「敲羅行動」。

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因民眾簽署相當踴躍，過年期間志工也持續收件，台中罷免團體今天表示，包括第2、4、5、6選區的罷免提議書份數都已經超過第1階段門檻，明天過年後第1天上班日，就會北上中選會送件。

台中第4選區（西屯、南屯）罷免藍委廖偉翔的謝姓志工表示，過年期間擺攤收件民眾相當踴躍，收到的份數相當樂觀，已經超過第1階段門檻約3300份的提議書，為了避免錯誤和補件，明天第1階段將會送出4000份的罷免提議書，接下來會繼續收件，並持續宣傳為第2階段的連署做準備。

台中第6選區罷免藍委羅廷瑋的林姓志工也表示，第1階段罷免提議的人數已經達標，為避免有錯誤需補件，明天將會送出3702份罷免提議書，不過為了避免後續還要補件，民眾若已經寫好的紙本會繼續收件，若審查通過，將進行第2階段連署，屆時會用簡訊通知已經簽署提議書的民眾來連署。

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