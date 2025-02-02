為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免1階達標！台中這4選區明中選會送件

    台中民間團體推動罷免藍委行動民眾反應熱烈，其中第2、4、5、6選區已達第1階段門檻。（記者陳建志攝）

    台中民間團體推動罷免藍委行動民眾反應熱烈，其中第2、4、5、6選區已達第1階段門檻。（記者陳建志攝）

    2025/02/02 18:30

    〔記者陳建志／台中報導〕全台大罷免，台中民間團體過年期間仍繼續擺攤收件，第2、4、5、6選區罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋的第1階段提議書已達標，明天將會前往中選會送件，且會繼續宣傳、收件，為第2階段連署做準備。

    藍白立委去年底聯手在立法院通過選罷法、財劃法修法，今年1月下旬又在立法院猛刪預算，企圖癱瘓政府，讓許多民眾看不下去，台中民間團體發起罷免第2、3、4、5、6、8區的國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、江啟臣6名立委，並命名為「解顏行動」、「廢翔行動」、「斷健行動」及「敲羅行動」。

    因民眾簽署相當踴躍，過年期間志工也持續收件，台中罷免團體今天表示，包括第2、4、5、6選區的罷免提議書份數都已經超過第1階段門檻，明天過年後第1天上班日，就會北上中選會送件。

    台中第4選區（西屯、南屯）罷免藍委廖偉翔的謝姓志工表示，過年期間擺攤收件民眾相當踴躍，收到的份數相當樂觀，已經超過第1階段門檻約3300份的提議書，為了避免錯誤和補件，明天第1階段將會送出4000份的罷免提議書，接下來會繼續收件，並持續宣傳為第2階段的連署做準備。

    台中第6選區罷免藍委羅廷瑋的林姓志工也表示，第1階段罷免提議的人數已經達標，為避免有錯誤需補件，明天將會送出3702份罷免提議書，不過為了避免後續還要補件，民眾若已經寫好的紙本會繼續收件，若審查通過，將進行第2階段連署，屆時會用簡訊通知已經簽署提議書的民眾來連署。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播