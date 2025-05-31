鍾小平爆罷瑤700份同意書由來！謝震武傻眼連問：你說真的嗎？

國民黨台北市議員鍾小平。（資料照）

2025/05/31 18:17

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」提議更換領銜人，送出的更改領銜人同意書卻有700份非原提議人。國民黨台北市議員鍾小平在政論節目指出，那700份連署書根本全都不是來自第1階段合格的4000份連署書內，只是為了衝媒體聲量。聽得主持人謝震武傻眼多次連問：「你說得是真的嗎？」

罷免民進黨立委吳思瑤領銜人張克晉無預警宣布退出罷免，罷團「地動刪瑤」啟動募集更改領銜人同意書，19日宣布回郵數量達標並送件。罷免吳思瑤案第1階段分別送出2838件及2839件提議書，共計5677件，其中被中選會審查合格為4108件、1569件不合格，因此更改領銜人同意書需達到提議人人數的1/2，即2054人才可過關。

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「地動刪瑤」隨後啟動「鮭魚回郵」計畫，表示募集更改領銜人同意書，並於23日送件2400份。根據中選會公布函文，經查對總收件數2399人，屬於原提議人人數共1677人，不是原提議人人數為700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，不符合規定。而此700份非原提議人同意書也引發社會議論。

鍾小平昨（30日）在政論節目「新聞面對面」爆料，表示700份同意書簽署人根本不是來自第1階段合格的4000多份連署書，甚至也與不合格的1500多件無關。雖然是乾乾淨淨的名單，但是在第1階段沒有送出連署書的連署人，也就是說這700份跟第1階段送出的5677份連署書根本沒關係，而此舉用意就是為了衝媒體聲勢。

鍾小平的一番說詞也讓謝震武相當傻眼，不斷問：「你說的是真的嗎？我...我...」甚至一度差點講不出話來。謝震武解釋，他原本以為那700份是來自當初提交的5677份連署書中、被中選會判定不合格的1569件。但鍾的說法是，700份是第1階根本沒送出去，在唬弄人的意思？謝震武並表示，現場所有來賓都非常訝異，並再次詢問鍾小平是否還堅持是他原本的意思？而鍾小平回答，這是他依據自己的經驗，閱讀台北市相關公文後的解讀。

針對更改領銜人同意書未過關，「地動刪瑤」28日說明，罷免吳思瑤案第1階段分別送出2838件及2839件提議書，共計5677件，其中被中選會審查合格為4108件、1569件不合格，此次被剔除的700人，僅能說明這群人不在中選會認定合格的第1階段提議人名單內，並不能證明同意書是偽造或是幽靈，更不能證明這700人沒「簽過」提議書。

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