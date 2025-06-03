曝光「菲律賓貞子」爬出排水孔 街頭攝影師揭15人「下水道社區」故事

攝影師威廉（William Roberts）拍下生活在菲律賓馬尼拉下水道的街友。（擷取自@iammrthirty/IG）

2025/06/03 16:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日，一張女子從菲律賓馬尼拉排水孔爬出的畫面，在社群平台上瘋傳。拍攝者、街頭攝影師威廉（William Roberts）也因此受到矚目，他持續以鏡頭與訪談揭開這群住在下水道街友的隱形人生。

據《philstar》報導 ，威廉近日在馬尼拉馬卡蒂醫療中心和菲律賓國家房屋抵押金融公司之間一條溪流排水道出口，發現一名叫作傑文（Jerwin）的男子，他曾是送貨司機，在老闆去世後流離失所，輾轉住進排水道，至今已三年。另一名男子隆美爾（Rommel）也加入對話，他原本住在城市邊緣的非正式定居點，遭都市開發驅離後流落至此，在排水道生活已約10年。

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他們將這條排水道取名為「植物園」，雖然地勢淺、污水惡臭，依然在此組成約15人的群體生活，他們一般會做搬運和清理垃圾等的工作，一邊清理小溪，一邊維持生計。傑文指出，小溪的另一端有別群人，但他們並不住在下水道，只會在陽光充足、警察臨檢時躲在裡面，並利用下水道藏放物品。

傑文也證實，威廉之前拍到的女子名叫「BB」是他們的一份子，她當時只是不想錯過他們社群每天傍晚5點的「共享晚餐」，餐點內容是當天蒐集來的殘羹剩飯，沒想到剛好被威廉拍到爬出下水道的過程。

傑文坦言，地下管道有時會被用來「藏不該藏的東西」，但威廉強調自己未見任何毒品或武器，只有大量打火機。「他們沒有手機可當手電筒，或許是用來照明的。」

儘管遭到批評「美化貧窮」，威廉堅稱自己記錄的不是毒品、犯罪、貧窮或色情，而是關於人與社區的故事，「當他們從下水道爬出來時，我們卻忽視他們臉」。他也強調，他們不是動物，也不想一輩子過這種生活，想要有機會重啟人生。

貼文曝光後，威廉收到大量訊息，除了媒體關注與鼓勵，也有不少來自網路的威脅與批評。對此，他表示「重要的不是我修了照片，而是我為什麼拍它、它產生了什麼影響。這不是我預料中的新聞熱潮，但如果能讓更多人看見這些人，那它就是值得的。」

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