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    收假日轉雨！今年第1道滯留鋒面下週報到 大雨時間曝光

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/05/31 18:03

    〔記者吳亮儀／台北報導〕端午節連假收假日天氣不穩定！中央氣象署預報，明天（6月1日）受到南方雲系北移影響，南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，之後接連到下週四天氣都不穩定，特別是下週二、三會受今年第一道滯留鋒面影響，各地都有大雨發生機率。

    氣象署預報員張承傳表示，明天一早南部地區及恆春半島就有短暫陣雨或雷雨，白天起東部、東南部地區及中部山區也會有局部短暫陣雨或雷雨，各地也要注意午後有局部短暫雷陣雨。下週一（2日）則是西南風影響，中南部地區也會有局部短暫陣雨或雷雨。

    「下週二、三兩天會受到滯留鋒面影響，全台易有短延時強降雨」，張承傳表示，下週二先是西半部地區有短暫陣雨或雷雨，其它地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率；下週三是中南部、東部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東北部地區有短暫陣雨，西半部並有局部大雨發生的機率。

    鋒面會在下週四（5日）才慢慢南移到巴士海峽，張承傳說，但中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區則是局部短暫陣雨，「天氣要在下週五之後才會逐漸穩定，但仍要注意午後有局部短暫雷陣雨」。

    溫度部分，張承傳表示，未來兩天天氣悶熱，西半部高溫達33度到34度，東半部也有32度到33度，並提醒下週一、二兩天，東南部地區有焚風發生的機率。

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來溫度趨勢。（氣象署提供）

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