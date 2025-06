能說5語、會摩斯密碼！ 英國2歲男童破紀錄入「門薩」

2025/06/03 16:32

〔編譯陳成良/綜合報導〕英國出現「超級神童」!男童約瑟夫・哈里斯-伯蒂爾(Joseph Harris-Birtill)不僅已能閱讀整本圖書,近日更以2歲又182天之齡,破紀錄成為高智商組織「門薩」(Mensa)有史以來最年輕的成員,展現令人驚嘆的學習天賦。

科學新聞網站《Science Alert》報導,約瑟夫在多數同齡孩子仍在努力辨認字母的年紀,就已展現非凡才能。他目前正在學習摩斯密碼和希臘字母,並對元素週期表產生濃厚興趣。他的父母羅絲(Rose)和大衛(David)在察覺到兒子的特殊能力後,主動聯繫英國門薩尋求培育潛能的建議,未料門薩不僅提供協助,更直接邀請小喬瑟夫入會。

此前的紀錄保持者是2023年加入的美國肯塔基州女童艾拉・麥克納布(Isla McNabb),她當時的年齡為2歲又195天,智商估計達到前1%的頂尖水平。要成為門薩會員,申請者需通過智力測驗,或提供足夠證據證明其智力水平達到全球人口前2%。

約瑟夫的母親羅絲向金氏世界紀錄表示,兒子從小就與眾不同:「他5週大就會翻身,7個月大說出第1個詞,1歲9個月就能從頭到尾朗讀完第1本書。」她補充道,到了2歲3個月時,喬瑟夫已能流利朗讀長達10分鐘,能用5種語言數到10,並且能順數倒數遠超過100。

相較之下,多數新生兒約4個月大時頭頸部控制能力才發展成熟,語言發展則通常在12個月左右說出第1個可辨識的詞彙,而具備任何語言的閱讀能力,一般則要等到5、6歲。

儘管約瑟夫的成就非凡,但父母也預期未來在教育上可能面臨挑戰,因為教育體系往往更擅長協助未達標的學生,而非資優生。羅絲說:「我們希望這項成就(加入門薩)在他長大後能給他帶來自豪感,這是一份非常獨特的榮譽,完全歸功於他自己。」

據估計,真正的神童極為罕見,機率約為500萬至1000萬分之1,其智力發展是遺傳與環境因素共同作用的結果。無論約瑟夫在學術上領先多少,顯然他擁有充滿愛與支持的家庭環境,能讓他在童年時期持續探索其非凡大腦的奧秘。

