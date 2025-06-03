能說5語、會摩斯密碼！ 英國2歲男童破紀錄入「門薩」

英國男童約瑟夫・哈里斯-伯蒂爾（Joseph Harris-Birtill）手持門薩會員證書，他以2歲又182天之齡，成為高智商組織「門薩」有史以來最年輕的成員。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

2025/06/03 16:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國出現「超級神童」！男童約瑟夫・哈里斯-伯蒂爾（Joseph Harris-Birtill）不僅已能閱讀整本圖書，近日更以2歲又182天之齡，破紀錄成為高智商組織「門薩」（Mensa）有史以來最年輕的成員，展現令人驚嘆的學習天賦。

科學新聞網站《Science Alert》報導，約瑟夫在多數同齡孩子仍在努力辨認字母的年紀，就已展現非凡才能。他目前正在學習摩斯密碼和希臘字母，並對元素週期表產生濃厚興趣。他的父母羅絲（Rose）和大衛（David）在察覺到兒子的特殊能力後，主動聯繫英國門薩尋求培育潛能的建議，未料門薩不僅提供協助，更直接邀請小喬瑟夫入會。

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此前的紀錄保持者是2023年加入的美國肯塔基州女童艾拉・麥克納布（Isla McNabb），她當時的年齡為2歲又195天，智商估計達到前1%的頂尖水平。要成為門薩會員，申請者需通過智力測驗，或提供足夠證據證明其智力水平達到全球人口前2%。

約瑟夫的母親羅絲向金氏世界紀錄表示，兒子從小就與眾不同：「他5週大就會翻身，7個月大說出第1個詞，1歲9個月就能從頭到尾朗讀完第1本書。」她補充道，到了2歲3個月時，喬瑟夫已能流利朗讀長達10分鐘，能用5種語言數到10，並且能順數倒數遠超過100。

相較之下，多數新生兒約4個月大時頭頸部控制能力才發展成熟，語言發展則通常在12個月左右說出第1個可辨識的詞彙，而具備任何語言的閱讀能力，一般則要等到5、6歲。

儘管約瑟夫的成就非凡，但父母也預期未來在教育上可能面臨挑戰，因為教育體系往往更擅長協助未達標的學生，而非資優生。羅絲說：「我們希望這項成就（加入門薩）在他長大後能給他帶來自豪感，這是一份非常獨特的榮譽，完全歸功於他自己。」

據估計，真正的神童極為罕見，機率約為500萬至1000萬分之1，其智力發展是遺傳與環境因素共同作用的結果。無論約瑟夫在學術上領先多少，顯然他擁有充滿愛與支持的家庭環境，能讓他在童年時期持續探索其非凡大腦的奧秘。

Joseph Harris-Birtill （UK） has earned the record for youngest Mensa member （male） at just 2 years and 182 days old https://t.co/atvcaFJLBl — Guinness World Records （@GWR） May 26, 2025

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