可能比2027更早！美防長示警：中國對台灣動武恐迫在眉睫

美國國防部長赫格塞斯出席新加坡「香格里拉對話」。（路透）

2025/05/31 16:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由國際戰略研究所（IISS）主辦、匯聚區域及國際安全領袖的高規格的重要會議「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）30日在新加坡展開。出席會議的美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）強調，中國對台灣的軍事行動可能迫在眉睫，中國可能準備比中國國家主席習近平先前設定的2027年更早採取行動，他呼籲印太地區盟國應加快軍事投資，共同維護區域穩定，強化對北京的嚇阻力量。

綜合外媒報導，赫格塞斯30日出席香格里拉對話時表示：「中國正在認真準備，可能動用軍事力量改變印太地區的權力平衡，這不是危言聳聽，威脅是真實的，而且可能迫在眉睫。」他指出，與歐洲國家在俄烏戰爭爆發後強化國防一樣，亞洲國家也應負起更多責任，強化自我防衛能力。

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赫格塞斯在演說中也表示，華府無意尋求與中國發生衝突，但將堅守在印太地區的戰略立場，不會被中共逼退。他說：「我們對中國及其文化抱持極大尊重，但我們也絕不會被排除在這個關鍵地區之外。」

赫格塞斯強調，中共正積極發展具侵台能力的軍力體系，而中共以武力征服台灣的任何企圖都將對印度太平洋地區和世界造成毀滅性後果。中國國家主席習近平已下令解放軍於2027年前具備犯台實力，但現在中國可能準備比習設定的2027年最後期限更早就採取行動，讓軍方做好可能對台灣採取行動的準備，「沒有理由粉飾太平，中國所構成的威脅是真實存在的，且可能迫在眉睫——我們希望不會如此，但確實有這種可能。」

此外，赫格塞斯還特別點名中國高層今年並未派出代表出席香格里拉對話，語帶諷刺表示：「我們今天在這裡，但某些人明顯選擇缺席。」

據報導，這是赫格塞斯出任防長後首場重大外交演說。他在會中重申川普總統的戰略主張「透過實力達成和平」。他指出，印太地區是美國優先戰略戰區，若讓中共武力奪取台灣，將對區域乃至全球造成「毀滅性後果」。

赫格塞斯表示：「川普總統和我都將依靠在座的各位——我們的盟友和夥伴——成為與美國並肩維護和平的力量倍增器。我們不只是要求，事實上更堅持我們的盟友和夥伴必須在防務上盡一份力。」

赫格塞斯強調，政府的做法並不代表美國的盟友在未來可能的軍事行動中必須單打獨鬥。赫格塞斯補充說：「我們將與你們並肩而立，共同嚇阻中國的侵略行為。

要求亞太盟邦效法歐洲 強化軍事投資

赫格塞斯特別呼籲亞洲盟國「效法歐洲」近期擴大國防預算的舉措。他說，歐洲已在俄烏戰爭下提升自我防衛能力，亞太盟友面對中共與北韓雙重威脅，更不應對軍備鬆懈。「歐洲若願意花大錢提升軍力，而亞洲面對更可怕的威脅卻軍費不足，這不合理。」他警告，強化自衛不應拖延，「時間非常關鍵」。

對於部分國家「一邊做中共生意、一邊靠美國軍事防護」的雙面策略，赫格塞斯也不諱言提出警告：「經濟依賴中國將在危機時刻使決策空間受限。」暗示若真爆發區域衝突，經濟連結可能成為國安破口。

至於歐洲軍事力量是否應參與印太事務，赫格塞斯回應雖表示「會有幫助」，但語帶保留，認為歐洲應優先聚焦在歐洲大陸本身。他坦言：「我們確實比較希望歐洲將資源重點留在本地區。」

赫格塞斯補充說，雖然中國不歡迎外國軍事力量進入印太區域，但若北京在決策時必須考量歐洲軍隊的存在，可能成為一種戰略上的「制衡因素」。

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