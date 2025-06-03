爭議拍板！沒認證不能標「鮮乳」新制2026年7月上路

衛福部食藥署今（3日）公告新規，自2026年7月起，只有取得農業部「鮮乳標章」認證的產品，才能使用「鮮乳」名稱，若未依規定標示，或涉標示不實，最高可處400萬元罰鍰，示意圖。（記者邱芷柔攝）

2025/06/03 16:13

〔記者邱芷柔／台北報導〕「鮮乳」標示爭議拍板定案！衛福部食藥署今（3日）公告新規，自2026年7月起，只有取得農業部「鮮乳標章」認證的產品，才能使用「鮮乳」名稱，若未依規定標示，或涉標示不實，最高可處400萬元罰鍰。

紐西蘭液態乳今年起0關稅進口台灣，國內乳業協會與酪農擔心衝擊市場，主張保存期限超過30天的長效乳不該叫「鮮乳」，不過美、日等國認為以效期來區分名稱，恐違反國際貿易原則，對此行政院於今年3月召開跨部會協調會議，重申保護國產酪農立場不變，如今正式拍板標示規範，讓爭議劃下句點。

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食藥署今天公告，修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，改名為「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，讓名稱用語更加明確，也貼近國際通用標準。

新規定也針對產品標示方式進行調整，像是未來液態乳品的標示字體大小，必須依瓶身體積調整，不能再用極小字體模糊帶過；如果產品有調整乳脂肪或乳糖含量，包裝上也要清楚標示「乳脂肪經調整」、「乳糖經調整」等字樣。

此外，若符合我國國家標準（CNS）則可直接標示為「全脂」、「低脂」、「無乳糖」等，嬰兒配方、較大嬰兒輔助食品，以及特殊醫療用途的嬰兒乳品都納入規範，這部分新制將自2027年7月1日起正式實施。

食藥署食品組組長劉芳銘說明，此次規範是與農業部、經濟部等單位共同討論結果，主要為統一「鮮乳」定義，避免消費者混淆。由於農業部已推動「鮮乳標章」制度，未來「鮮乳」將視為專用名稱，僅限取得標章的產品使用，其他乳品則以「牛乳」、「羊乳」等品項名稱標示。

劉芳銘指出，這項新制適用於所有乳製品，未依規定標示，可依食安法裁處3萬至300萬元罰鍰，若標示不實，罰則提高至4萬至400萬元，至於仿冒鮮乳標章者，農業部則會依其相關規定處理。

針對過去國際聲音質疑標示限制，劉芳銘回應，國際食品法典委員會（Codex）與歐美標準皆以「milk」為通用名，而「fresh」為形容詞，並未作為法定分類名稱，他強調，業者符合農業部規定，取得標章就可合法標示為鮮乳。

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