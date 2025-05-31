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    罷免綠委陳瑩、伍麗華告吹！中選會：未於法定期限內送件

    根據中選會公開資料，15位民進黨立委罷免案，最早截止的陳瑩、伍麗華為5月31日。（記者李文馨攝）

    根據中選會公開資料，15位民進黨立委罷免案，最早截止的陳瑩、伍麗華為5月31日。（記者李文馨攝）

    2025/05/31 18:02

    〔記者李文馨／台北報導〕15件民進黨立委二階連署截止期限將近，而今天是原住民立委陳瑩、伍麗華罷免案送件的法定期限。中選會表示，截至今天下午5時30分前，並未有陳瑩、伍麗華罷免案二階連署送件至選務機關，因此依「公職選罷法」規定，逾期即不予受理。

    根據中選會公開資料，15位民進黨立委罷免案，最早截止的陳瑩、伍麗華為5月31日；蔡其昌、何欣純6月6日；吳思瑤、吳沛憶6月7日；蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘6月8日；王定宇、林俊憲6月10日；黃捷、許智傑6月14日；李坤城6月23日；陳俊宇6月24日。

    中選會表示，今天下午5時30分前，為陳瑩、伍麗華2位原民立委罷免案二階連署送件法定期限，迄該時間截止之前，並未有前述2案二階連署送件至選務機關者，因此依「公職選罷法」規定，未於規定期間內向選舉委員會1次提出，逾期即不予受理。

    另外，35位泛藍立委罷免案，除了徐欣瑩、謝衣鳯、邱鎮軍、陳超明等4案未達法定門檻，其餘31案二階連署正在由地方選委會進行查對，其中馬文君、游顥罷免案經南投縣選委會查對未達標，補件期限分別為6月3日及6月5日，由於兩案皆爆出選委會不當剔除連署，中選會已啟動行政調查，預計最晚6月3日前公布結果。

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