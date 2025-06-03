雨一路下到晚上 全台19縣市豪、大雨特報

中央氣象署下午15時25分對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

2025/06/03 16:02

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到滯留鋒面及西南風影響，中央氣象署於今日（3日）發布全台19縣市大雨特報，持續到23時00分；另對花蓮縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意雷擊、強陣風，山區慎防坍方、落石。

中央氣象署下午15時25分對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布大雨特報，時效至23時00分。

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此外，中央氣象署也發布雷雨編號0165，針對「花蓮縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止

提醒民眾，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

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