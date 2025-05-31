15件罷綠委案恐無一達標送件 藍估自家「3+5」席立委很危險

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/05/31 16:15

〔記者施曉光／台北報導〕今日起至6月24日止，陸續進入藍營罷免15位民進黨立委第二階段連署書送件截止期限，藍營今評估，目前看來沒有1件罷綠委案可以達標送件。黨內人士認為，接下來的大罷免國民黨恐怕只有反罷的守勢，策略上不能只是藍、綠對決，而是必須訴求反綠，「反綠的白才會進得來」，反罷的動力也會比較大，空戰上要強調政黨制衡，向反綠選民訴求如果民進黨贏得大罷免，將掌握國會過半，就會造成一黨專制局面。

黨內人士今日上午指出，罷綠案件目前看起來沒有1案可以達成，今日遞件截止的2席民進黨原住民立委罷免案應已無望，因為自從屏東縣那邊被搜索後，相關連署作業幾已中斷。

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這名本身也有在幫忙連署的藍營人士說，要找原本的國民黨志工一起幫忙，人家都不敢，甚至幫忙收件也不願意，因為怕惹麻煩，黨中央與地方黨部也沒有一套可以突破的作法，甚至連根據黨員名冊打電話拜託黨員來簽連署書的動作都沒有。

黨內人士認為，接下來的大罷免，國民黨只能站在守勢，努力催出不同意罷免票，這位人士並提醒，如果空戰只操作藍、綠對決，國民黨一定會完蛋，必須訴求「反綠」，「反綠的白才會進得來」，如此反罷免動力才會比較大，藍營要持續操作任何大小的事情，都是民進黨的錯，並強調政黨制衡，如果藍委被罷掉，讓民進黨掌握國會過半數，就會造成一黨專制獨裁。

至於陸戰方面，這位人士表示，國民黨接下來只能依賴地方派系，因為國民黨黨務組織體系自從司法單位展開搜索後已經面臨崩解，各地黨工所有連結的義務幹部，以及再連結到下線的催票黨員與支持者脈絡早被弱化，因為黨工這條線已經被司法單位切斷了，無法再像過去用Line等通訊軟體傳達就能落實執行上級任務。

不過，這名人士也說，派系是否支持反罷要視派系有無自覺介入，或採取置身事外的態度，一般而言，若有派系支持的區域立委，應該幾乎不會有事，危險的都是那些沒有派系支持的立委。

據評估，未來可能被罷掉的藍委大概會有「3+5」席，分別為桃園市立委涂權吉、新北市立委葉元之、台東縣立委黃建賓等3名最危險的「基本咖」，以及危險度不低的台北市立委徐巧芯、王鴻薇，桃園市立委牛煦庭、新竹市立委鄭正鈐、台中市立委羅廷瑋等5人，其中像徐巧芯、王鴻薇、牛煦庭就是沒有派系組織盤的立委，而涂權吉是本來就很弱，鄭正鈐在地方結構上也偏弱，除了與議長系統關係不太OK，加上新竹市藍、綠、白各有山頭，如果鄭被罷掉，民眾黨就很有想像空間，至於羅廷瑋雖然是里長出身，但本身沒有結盟，危險度頗高。

此外，黨內還評估，各地被罷藍營立委的選區當中，綠營基本盤約佔4成左右票源，若以70%的投票率計算，估可開出3成的同意罷免票，而合計佔6成左右基本盤的藍、白兩黨，若能充分合作，成功催出一半以上的投票率，就有很大的機會挫敗同意罷免的一方。

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