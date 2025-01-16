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    4人空降台南小內閣？黃偉哲：從學界選才

    台南市長黃偉哲今證實，小內閣新人事將從學界借才。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲今證實，小內閣新人事將從學界借才。（記者洪瑞琴攝）

    2025/01/16 17:43

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府小內閣農曆年後大搬風，文化、社會、農業局長與秘書處長出缺，市長黃偉哲今（16）日受訪首度鬆口證實已找到人選，其中文化、農業、社會局長從學界借才，都與台南有淵源，但因學校商借程序，農曆年後人事才到位，市府新春團拜將先會有農業、社會局長新面孔。

    黃偉哲表示，新任文化局長是由前局長謝仕淵推薦，跟台南有淵源，算是年輕才俊，但因還要跟學校辦理借調程序，因此年後才會到任，社會局長新人選也將從學界借才。

    黃偉哲表示，原文化局長謝仕淵、社會局長盧禹璁都是從學校借調2年，因此借調期滿歸建學校，農業局長、社會局長新人選也將從學界借才，有實務經驗，祕書處長則由外部覓才，其中社會、農業局長可望農曆年後到任，屆時參加市府新春團拜。

    南市前文化局長謝仕淵去年底卸任，今年元旦起歸建成功大學歷史系任教；原任教嘉南藥理大學社工系的社會局長盧禹璁，借調2年期滿，也將作做到1月底。

    去年9月祕書處長李朝塘退休、原農業局長李建裕也請辭，轉調任參事，目前祕書處長由副處長劉啟崇代理，農業局長由副局長陳仲杰代理，文化局長則由副局長林韋旭代理。

    此外，原南市政風處處長高伯陽接任台北市政風處處長後，由原海洋委員會政風處處長張堯星接任南市政風處長，主計處長李錫東也甫於去年底到任。若加上這2個屬中央派任的首長，南市小內閣團隊有6位換新血，新春新氣象。

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