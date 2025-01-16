和解咖啡氣氛良好 李彥秀：我們期待賴總統可以和柯建銘多溝通

國民黨立委李彥秀。（資料照）

2025/01/16 11:31

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統今天接見我赴美參加「第60屆美國總統就職典禮」慶賀團，代表國民黨參加的國民黨立委李彥秀表示，今天會談氣氛非常的好，在喝咖啡的過程當中，立法院長韓國瑜說要和民進黨團總召柯建銘再溝通一下，「我們期待賴總統可以和柯總召多溝通」。

李彥秀表示，總統府特別貼心，準備了保溫杯和暖暖包給慶賀團成員，也請大學姐蕭美琴副總統來經驗分享；李還透露，「賴總統有交代，因為韓院長頭髮比較少，帽子要多戴一層」。

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李彥秀說，總統府秘書長潘孟安特別提到，過去到總統府只會有一杯茶，這次他們多了一杯咖啡，所以大家都很開心，不管是總統交付的任務還是台美的關係，大家都有很多溝通。

李彥秀表示，韓國瑜是第一次正式代表中華民國政府赴美交流，四個大支柱大原則就誠如過去強調中國民國和台灣民主的重要性，美國一直是我們最重要的盟友及兩岸和平等，這都是訪美團大家有默契和共識的。

訪美團沒有分朝野黨派，大家就是一致帶著賴總統交付的任務和台灣民眾代表初去參加，接下來無論是在僑界、智庫和參眾國會議員的溝通，都能期待有更多的交流。

李彥秀說，在會中她特別提到，產業界最關注的還是在美國總統川普上任後相關的租稅和重複課稅問題，副總統蕭美琴特別提到昨天已經通過了台美雙重課稅的相關貿易協定，現在要送到參議院。在川普上任後無論是關稅、匯率都是世界各國所關注的，如果很快可以很快通過，產業界一定很開心，這也是賴總統和團隊所付出很多的努力。李彥秀強調，代表團如果有很多機會和國會議員溝通，一定會在這個議題上做更多的努力。

李彥秀表示，大家關注比較多的應該還是今天的咖啡好不好喝，在野黨雖然提了3000多個預算案，但國民黨團今天會花6到8個小時再收縮，有共識的黨團可以溝通完成，再次送到朝野協商來去處理。

李彥秀說，賴總統也說，他自己當過立委、行政院長，他非常清楚整個朝野對預算協商的過程，他也都充分尊重。因此國民黨團今天會進一步做內部溝通再進行朝野協商。

李彥秀表示，今天會談氣氛非常的好、非常順利，在喝咖啡的過程當中，韓國瑜說要和柯建銘再溝通一下，賴清德回應，真正需要喝咖啡的韓院長，她則馬上補充一句，賴總統如果交代一句下去的話，咖啡會更好喝，也可以下次找柯總召一起來喝咖啡，「我們期待賴總統可以和柯總召多溝通」。

李彥秀說，在野黨也在會中表達，不只是民進黨的立委有機會便當會，希望賴總統也有機會多和在野黨，無論是黨主席或是委員，他們也有跟機會和賴總統多溝通，為了台灣社會的團結和整個立法行政上，大家多互動、多溝通，而賴總統也善意回覆，大家有時間可以多進來喝咖啡。

李彥秀表示，希望賴總統可以趕快把功課補足，上任時沒有時間和在野黨的主席喝咖啡，但若是用國是會議多聽產官學界的意見，或是和在野黨多喝咖啡，她希望賴總統能夠開啟朝野之間溝通的窗戶或兩岸之間的問題，大家都溝通多交流， 一定會有更大的進展，對民進黨的執政，對賴總統的朝野和解一定會有更大的幫助。

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