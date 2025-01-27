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    川普大勝利！哥倫比亞接受軍機遣返移民 美國暫緩關稅制裁

    白宮宣布哥倫比亞接受總統川普的所有條件，包含用軍機遣送非法移民，美國將暫緩關稅制裁。（美聯社）

    白宮宣布哥倫比亞接受總統川普的所有條件，包含用軍機遣送非法移民，美國將暫緩關稅制裁。（美聯社）

    2025/01/27 13:09

    陳姿文／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞拒2架搭載遭到驅逐移民的美國軍機降落，引發美國總統川普不滿，宣布關稅制裁。哥倫比亞原先強硬回應，稱關稅將以牙還牙，不過態度隨即改變，作出讓步，同意接受乘坐軍用飛機遣返的公民，而美國也暫緩實施關稅制裁。

    據《路透》報導，白宮宣布在與哥倫比亞就被驅逐移民的航班爭議中取得勝利，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）發表聲明指出，哥倫比亞已同意川普總統的所有要求，將「無限制地接受所有從美國返回的非法移民，包括乘坐美國軍用飛機返回的人，不受限制或延遲」。

    美國原定對哥倫比亞徵收關稅和制裁的命令草案將「保留，不會簽署，除非哥倫比亞不遵守這項協議」。不過簽證制裁和美國海關和邊境保護局的「加強檢查」，將持續有效，直到第一批哥倫比亞非法移民成功遣返。

    李威特表示：「今天的事件向世界表明，美國再次受到尊重。川普總統將繼續大力保護我們國家的主權，他希望世界上所有其他國家充分合作，接受將其非法居留在美國的公民驅逐出境。」

    哥倫比亞官員對此尚未回應，不過哥國外交部長穆利優（Luis Murillo）表示：「我們已經克服了與美國政府的僵局」。

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