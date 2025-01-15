為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    究責濫權立委苗栗場 美女大學生現場送手鍊力挺

    女大生駱小姐在「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」現場發放手鍊，支持活動也盡一份心力。（記者蔡政珉攝）

    女大生駱小姐在「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」現場發放手鍊，支持活動也盡一份心力。（記者蔡政珉攝）

    2025/01/15 21:52

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」今晚在苗栗縣竹南鎮保民宮登場，除了經濟民主連合智庫召集人賴中強演說，在地公民團體、在地青年與公民也現身開講。

    賴中強說，國民黨真的可能賣掉台灣，給民進黨最大的鞭策就是擊垮中國國民黨，讓真的有本土的政黨可跟民進黨競爭。

    到場演講的捍苗青成員王曰舒說，台灣是我們的家，但中國認知統戰已經遍布台灣各個角落，他認為應該開路，替台灣開出一條康莊大道。

    在地青年邱成恩說，有的人一直想通過很糟糕的法律，那怕只拉到人數一樣多，在立院票數一樣也會比現在好。如果有人要拖慢腳步，起碼不要讓壞的東西通過。他也鼓舞參與民眾，一個人也能做屬於一個人可以做的事情。

    無黨籍苗栗縣議員曾玟學說，許多國民黨立委的表現令人不滿意，從民調可看出民眾對國民黨立委表現不滿。另外，也是對藍、白兩黨投下的不信任票。他提到，服務處常接到電話詢問何處可以連署罷免。

    就讀大學的駱小姐現場發放手鍊，她說，父親曾參加野百合等學運，如果後面的人沒跟上會很可惜，台灣變成下一個香港該怎麼辦，不希望發生這樣的事情，雖然自認力量小，但仍想做點事情。

    自製看版的吳小姐說，國民黨立委主張中配取得身分證年限從6年改為4年，她認為6年已經夠短，若要再縮減，不如直接嫁來台就給予。她也認為，中配若要人權，請找中國共產黨。

    陳先生則說，藍色立委一直破壞台灣民主，一直提出令台灣人民擔憂財產與國安的法案。

    陳先生參加多場冬季青鳥活動，跑遍許多縣市。（記者蔡政珉攝）

    陳先生參加多場冬季青鳥活動，跑遍許多縣市。（記者蔡政珉攝）

    吳小姐自製看版表達訴求。（記者蔡政珉攝）

    吳小姐自製看版表達訴求。（記者蔡政珉攝）

    捍苗青成員上台助講。（記者蔡政珉攝）

    捍苗青成員上台助講。（記者蔡政珉攝）

    在地青年現身分享看法。（記者蔡政珉攝）（記者蔡政岷攝）

    在地青年現身分享看法。（記者蔡政珉攝）（記者蔡政岷攝）

    賴中強認為該讓真的本土的政黨可跟民進黨競爭。（記者蔡政珉攝）

    賴中強認為該讓真的本土的政黨可跟民進黨競爭。（記者蔡政珉攝）

    民眾加入參與罷免連署。（記者蔡政珉攝）

    民眾加入參與罷免連署。（記者蔡政珉攝）

    「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」今晚在竹南鎮保民宮登場。（記者蔡政珉攝）

    「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」今晚在竹南鎮保民宮登場。（記者蔡政珉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播