究責濫權立委苗栗場 美女大學生現場送手鍊力挺

女大生駱小姐在「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」現場發放手鍊，支持活動也盡一份心力。（記者蔡政珉攝）

2025/01/15 21:52

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」今晚在苗栗縣竹南鎮保民宮登場，除了經濟民主連合智庫召集人賴中強演說，在地公民團體、在地青年與公民也現身開講。

賴中強說，國民黨真的可能賣掉台灣，給民進黨最大的鞭策就是擊垮中國國民黨，讓真的有本土的政黨可跟民進黨競爭。

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到場演講的捍苗青成員王曰舒說，台灣是我們的家，但中國認知統戰已經遍布台灣各個角落，他認為應該開路，替台灣開出一條康莊大道。

在地青年邱成恩說，有的人一直想通過很糟糕的法律，那怕只拉到人數一樣多，在立院票數一樣也會比現在好。如果有人要拖慢腳步，起碼不要讓壞的東西通過。他也鼓舞參與民眾，一個人也能做屬於一個人可以做的事情。

無黨籍苗栗縣議員曾玟學說，許多國民黨立委的表現令人不滿意，從民調可看出民眾對國民黨立委表現不滿。另外，也是對藍、白兩黨投下的不信任票。他提到，服務處常接到電話詢問何處可以連署罷免。

就讀大學的駱小姐現場發放手鍊，她說，父親曾參加野百合等學運，如果後面的人沒跟上會很可惜，台灣變成下一個香港該怎麼辦，不希望發生這樣的事情，雖然自認力量小，但仍想做點事情。

自製看版的吳小姐說，國民黨立委主張中配取得身分證年限從6年改為4年，她認為6年已經夠短，若要再縮減，不如直接嫁來台就給予。她也認為，中配若要人權，請找中國共產黨。

陳先生則說，藍色立委一直破壞台灣民主，一直提出令台灣人民擔憂財產與國安的法案。

陳先生參加多場冬季青鳥活動，跑遍許多縣市。（記者蔡政珉攝）

吳小姐自製看版表達訴求。（記者蔡政珉攝）

捍苗青成員上台助講。（記者蔡政珉攝）

在地青年現身分享看法。（記者蔡政珉攝）（記者蔡政岷攝）

賴中強認為該讓真的本土的政黨可跟民進黨競爭。（記者蔡政珉攝）

民眾加入參與罷免連署。（記者蔡政珉攝）

「冬季青鳥在竹苗，濫權立委究責會」今晚在竹南鎮保民宮登場。（記者蔡政珉攝）

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