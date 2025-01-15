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    賴清德：政府支持新創 經濟越好、台灣更好

    賴清德總統（左）15日出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，頒發當選證書給27任總會長邱銘乾 （右）。（記者張嘉明攝）

    賴清德總統（左）15日出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，頒發當選證書給27任總會長邱銘乾 （右）。（記者張嘉明攝）

    2025/01/15 21:40

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今晚出席「全國創新創業總會第26、27屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」時表示，政府非常支持新創產業，也十分關心中小企業的發展，期盼台灣各行各業都有更好發展，台灣經濟越好，台灣也會更好。

    賴清德指出，在全國創新創業總會總會長陳麗如帶領下，新創總會成立了「創業投資委員會」，邀請創業楷模擔任產業業師，提供新創團隊在經營策略上的建議，也協助新創企業籌募資金，幫助許多有志創業的青年夥伴；他也向即將接任的總會長邱銘乾表達恭喜之意，兩人是舊識，他對邱總會長白手起家、一路打拚的認真精神感到由衷佩服。

    賴清德表示，政府非常支持新創產業，因為新創一直是台灣經濟產業的新力量，他在行政院長任內曾推動各項政策，立法院也正在修正相關政策法案，針對個人投資設立新創事業提供租稅優惠，希望讓台灣產業環境更好，年輕人在創業時得到更多幫助。

    賴清德說，政府十分關心中小企業的發展。在大家努力打拚下，去年經濟成績不錯，經濟成長率是亞洲四小龍之首，消費者物價指數（CPI）相對其他國家而言也算平穩，他知道中小企業面臨很大挑戰，包括地緣政治變化、先前COVID-19的影響，或是因為其他國家匯率貶值影響外銷等。最近行政院經濟發展委員會提出「3策略、3配套、1窗口」，幫助中小企業落實數位、淨零雙軸轉型並開拓市場，也提供普惠金融、租稅優惠及信保機制等三項配套措施，更成立單一窗口，在中小企業面臨困難時提供協助。

    賴清德強調，希望台灣各行各業都有更好發展，台灣經濟越好，台灣也會更好。最後，他請大家為了國家及經濟一起努力，並向大家拜早年，祝福新的一年新年快樂、平安順利。隨後，總統擔任監交人，見證該會總會長印信交接儀式。

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