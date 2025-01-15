蘇一峰表態反對中配依親使用健保 杜承哲酸：蘇教訓了自己！

蘇一峰醫師表態反對中配雙親依親來台使用健保。（資料照）

2025/01/15 21:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委近日再度提出要將中配入籍年限由6年縮短為4年，引發民進黨批評，不少人也憂心中配雙親可依親使用台灣健保，未來中配入籍門檻若真的降低，不僅有「繳少用多」爭議，我國醫療體系也負荷不來。沒想到柯粉醫師蘇一峰今天（15日）表態反對中配雙親依親來台使用健保，釣出時常與之隔空互槓的醫師杜承哲調侃。

國民黨立委許宇甄去年3月曾提出兩岸人民關係條例修正草案，主張中配取得身分證年限從6年改為4年，之後被民進黨提出復議卡住。不過國民黨立委游顥近日又重提相同內容的草案，讓相關疑慮再次受到關注，尤其是中配雙親依親來台使用健保，恐怕會使本就令人擔心隨時「破產」的台灣健保陷入更大困境。

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蘇一峰今天就發文表態，「我反對中配雙親70歲以上就能依親來台灣使用健保。雖然需要排隊申請，每年只有60個名額，但是身為重症醫師就知道，每個人生最後醫療會有多花錢！研究發現平均要2、3百萬！土生土長台灣人，奮鬥打拚繳稅一輩子，國家社會當然要負責臨終照顧，其他人就免了！」

對此，政治立場與蘇一峰相左的杜承哲，看到蘇一峰的表態後忍不住PO文調侃，「蘇一峰成功投票教訓了自己，教訓了全國過勞的醫護，也教訓了所有需要醫療的長輩！竟然公開反對國民黨！大逆不道，給我拖出去！」杜承哲還酸：「他反對依親用健保，但中配六改四沒關係，哈哈哈哈哈哈哈哈這個世界上就是有這麼錯亂的人，超級棒！」

網友也紛紛表示，「現實生活中這種人太多了，每次選舉都嚷嚷著要票投藍白、教訓民進黨。但事後證明，其實都是懲罰了自己」、「就算說了這種話一樣含淚投藍白啦，都精神錯亂」、「遇到和自己利益有關時，都會突然醒過來的」、「他怎麼突然間清醒？平常什麼都要反民進黨的人？」、「他突然清醒，讓人不太習慣」。

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