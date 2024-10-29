卓榮泰：對新核能技術態度開放 研擬核電部門留才計畫

行政院長卓榮泰赴立院進行「能源配比及電價政策」專案報告及備詢。（記者劉信德攝）

2024/10/29 10:44

〔記者謝君臨／台北報導〕對於外界關切政府就核能議題的態度與作為，行政院長卓榮泰今（29）日於立法院院會報告時提及3點，包括：政府對新核能技術的態度保持開放，同時也責成經濟部及台電公司研擬核電部門留才計畫；政府須依法行政；未來新的核能技術需在安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識等3個前提下進行。

立院今邀請卓榮泰率相關部會首長就「能源配比及電價政策」進行專案報告，並備質詢。

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有關核能議題，卓榮泰提及3點，首先，政府對新核能技術的態度保持開放。政府會關注國際各項新能源發展情勢，包括新核能技術在內，同時也責成經濟部及台電研擬核電部門留才計畫，保持原來人員以因應未來新核能技術的研發、核廢料等核後端處理及法律變更的可能。

卓榮泰說，其次，政府所有行政機關都必須依法行政。依現行「核子反應器設施管制法」等相關法規中，已明確規範核電廠的使用年限，現在剩下核三廠2號機，預計運轉到明年5月。

卓榮泰指出，最後則是滿足核安、核廢處理及社會共識。考量台灣地狹人稠且位處地震帶上，在核能發電的使用上，必須審慎考量核安及核廢料處理等問題，此外，台灣民眾對核能發電議題，也應該要有共識才能繼續推動。

而在未來其它電源開發規劃部分，卓榮泰表示，除再生能源外，政府已規劃建置具快速起停特性的低碳新型燃氣機組作為橋接能源，包括台電及民營等新增燃氣機組，至2033年大型機組累計淨增加17.86GW，若能依規劃上線，台灣就不會缺電，但仍須國人及地方政府支持台電。

此外，卓榮泰也提及，為了配合再生能源的間歇性，政府也積極推動儲能電池及抽蓄水力等儲能設施的建置，透過可快速反應的優勢加上發電量能的裕度，對電力系統維持供電穩定甚為重要。

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