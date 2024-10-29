卓揆：過去8年發電量翻倍 空污排放減少6成5

行政院長卓榮泰今天到立法院進行「能源配比及電價政策」專案報告。（記者劉信德攝）

2024/10/29 10:51

〔記者謝君臨／台北報導〕核電三廠2號機將於明年5月停役，對於未來能源配比狀況，行政院長卓榮泰今（29日）於立法院院會報告指出，推估明年核三廠2號機除役後，台電系統（不含民間自發自用）的發電結構占比，應為燃煤 29.6%、燃氣 52.0%、再生能源 16.3%。他也提及，從2016年至今，台電火力電廠整體空污排放減少6成5。

立院今邀請卓榮泰率相關部會首長就「能源配比及電價政策」進行專案報告，並備質詢。

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針對目前能源配比現況，卓榮泰表示，在過去8年的努力下，我國再生能源裝置容量已從2016年的4.73GW增加到2023年底的17.96GW，成長2.8倍；其發電量也從127.3億度增加到268.7億度，發電量已經翻倍成長。

他說，以今年1到8月的統計資料來看，能源占比為燃煤40.0%、燃氣41.5%、核能5.4%、再生能源10.5%（光電5.2%、風力2.6%），顯示在趨勢上，燃煤發電占比仍逐步減少，低碳燃氣和再生能源的占比則逐步增加。

卓榮泰也提及，比起2016 年，我們已成功大幅減少空氣污染，據統計，台電火力電廠整體空污排放減少6成5，從2016年的10.7萬公噸，降至2023年的3.7 萬公噸。從減碳的角度來看，透過再生能源搭配低碳燃氣發電，替代燃煤，我國電力排碳係數從2016年到2023年，已下降6.79%，這都是第一次能源轉型的重要成果。

他指出，核三廠2號機從今年10月21日起進入大修，為期41天，目前發電系統暫時沒有核電，大修期間所減少的電力約9.2億度（占台電總發電量270.8 億度的3.4%），以燃氣發電代替，供電無虞。未來核三廠2號機回歸後，依現行法規將於明年5月17日除役，台電的調度模式將與現在相同，優先調度無碳再生能源，並增加調度低碳燃氣發電，維持供電穩定。

卓榮泰說，以今年10月22日為例，台電系統淨發購電結構為燃煤33.2%、燃氣 49.5%、再生能源16.0%（光電 5.9%、風力 7.3%），以此推估，明年5月17日核三廠2號機除役後，台電系統（不含民間自發自用）的發電結構占比，應為燃煤29.6%、燃氣52.0%、再生能源16.3%。

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