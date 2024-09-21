爆「總統打電話罵環境部長」挨轟 邱泰源澄清：沒有「互打」問題

衛福部長邱泰源。（資料照）

2024/09/21 19:12

〔記者邱芷柔／台北報導〕醫療院所碳排放占全國約4.6%，衛福部長邱泰源今（21日）出席台灣醫務管理學會年會時爆料，賴清德總統曾致電罵環境部長彭啟明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，引發外界質疑行政團隊「網內互打」。邱泰源傍晚澄清，他當時所強調的是總統與行政院對醫療體系的關心及支持，自己也與環境部是好朋友，沒有「互打」問題，未來也持續努力，共同協助醫療院所節能減碳。

邱泰源在台灣醫務管理學會年會上提到，賴清德總統曾因環境部未提供足夠資源協助醫療院所減碳，而「致電罵了環境部長」，環境部目前正研擬相關方案，但尚未規劃碳費撥款，衛福部未來將爭取碳費資源，協助醫療機構推動減碳。

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邱泰源發言引起外界解讀為行政團隊不同調，對此邱泰源澄清，他當時所強調的是總統與行政院對醫療體系的關心及支持，健保和健康台灣的經費挹注，是有史以來最高有助於醫療管理者專注經營，提供醫療人員良好的工作環境，這都是醫師總統對台灣醫療、人民健康的關心。

邱泰源提到，醫院要節能減碳的負擔相當大，以台大醫院為例，可能需要花費近1億元，因此政府要協助醫院轉型，變成節能省碳的綠色醫院，才能跟上世界潮流，他強調，部門間本來就會彼此溝通相關的政策，政策推動也一定會遵守行政制度。

邱泰源說，目前透過跨部會合作，包括環境部、經濟部、金管會等，協助醫院來推動節能減碳，他也希望部分碳費能投入健康投資，為醫療體系的永續做出貢獻。

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