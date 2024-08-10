彭啓明稱核能只是大象一隻腳 藍委：言下之意好像沒那麼重要

國民黨立委洪孟楷。（洪孟楷辦公室提供）

2024/08/10 16:11

〔記者劉宛琳／台北報導〕環境部長彭啓明9日出席「2024第三屆亞太永續博覽會」受訪時表示，核能是能源選項之一，但相當於一頭大象中的一隻腳而已，要整體來看。國民黨立委洪孟楷表示，言下之意好像核能沒有那麼的重要，「請教彭啓明有看過三隻腿的大象嗎？」

洪孟楷表示，民進黨政府能源政策一天講不清楚，國人就會越來越混淆，尤其是台灣到底缺不缺電，這個直球對決的問題，民進黨政府迄今還是不敢正向面對。

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洪孟楷呼籲民進黨，好好用理性務實的方式來對待世界各國正在使用的能源政策，這才是政府現在應該要做的事情，否則只會越來越陷入缺電危機，對全民來講不是應該要面對的事情。

而對於台電公司說北部缺電，難以供AI投資設廠。國民黨立委許宇甄表示，會造成這個問題，都跟錯誤的能源政策有關，賴清德總統召開氣候變遷委員會，強調要務實面對穩定供電課題，但是要怎麼解決卻又不講清楚，只會玩弄文字遊戲，賴清德應講清楚未來各項能源配占比數字。

許宇甄表示，各縣市都在爭取國際AI大廠設廠，以促進地方經濟發展，增加在地就業機會，但是台電董事長曾文生卻直接將北部判定出局，這對北部未來發展非常不公平，不是好的治國策略。

許也建議，如果賴清德不敢自己做決定修改蔡英文的錯誤政策，可以邀集朝野政黨領袖，召開能源國是會議，一起共同面對解決民進黨意識形態的大難題。

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